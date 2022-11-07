"Було 4 вибухи": окупанти з артилерії вдарили по громаді в Сумській області

У неділю ввечері, 6 листопада, окупанти з території РФ обстріляли прикордоння Сумщини. Рашисти вдарили по громаді в Шосткинському районі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



"Ніч на Сумщині була спокійною. Але ще звечора, близько 22:00, росіяни вдарили з артилерії по Середино-Будській громаді. Було 4 вибухи, без наслідків", - поінформував він.

Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста України

Російські окупаційні війська від 7 ранку 7 листопада почали обстрілювати село Кущове Запорізького району.Також впродовж минулої доби, 6 листопада, окупанти гатили по Запорізькій області - було зафіксовано 52 обстріли. У результаті обстрілів армії Російської Федерації загинула одна цивільна людина.

Тривожною ніч була і на Дніпропетровщині. Там Росія вдарила з "Градів" та важкої артилерії. Окупанти тримали у напрузі Нікопольський район.

У Донецькій області за добу внаслідок обстрілів російських загарбників загинула одна цивільна людина у Бахмуті, ще п'ять зазнали поранень.

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