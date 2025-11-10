Було 5–6 ударів: Росія останнім часом била по ТЕС ДТЕК балістичними ракетами

Трипільська ТЕС / © Вікіпедія

Окремі теплові електростанції ДТЕК були атаковані за останній час 5–6 балістичними ракетами.

Про це пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на повідомлення СЕО «Д.Трейдінг» Дмитра Сахарука.

«Це вже не „Шахеди“, не крилаті ракети. Деякі наші ТЕС були атаковані 5–6 балістичними ракетами за останні удари», — сказав Сахарук під час спеціальної сесії щодо ситуації в енергосекторі України Київського безпекового форуму в понеділок.

СЕО «Д.Трейдінг» зазначив, що запуск великої кількості балістичних ракет став особливістю останніх атак по енергетиці, і тому особливо важливим стало підсилення ППО.

«Відновлення енергетики залежить від того, як нам вдається захищатися», — наголосив він.

За словами Сахарука, іншими передумовами швидкого відновлення є резерв обладнання, зокрема і з подібних ТЕС в інших країнах, наявність фінансування — як власного, так і від партнерів, а також команди фахівців.

Нагадаємо, в ніч проти 8 листопада Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України: всі ТЕС «Центренерго» зупинилися та припинили генерувати електроенергію.