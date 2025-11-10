- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 216
- Час на прочитання
- 1 хв
Було 5–6 ударів: Росія останнім часом била по ТЕС ДТЕК балістичними ракетами
Це вже не «Шахеди» і не крилаті ракети. Деякі українські ТЕС були атаковані 5–6 балістичними ракетами під час останніх ударів, зазначив СЕО «Д.Трейдінг» Дмитро Сахарук.
Окремі теплові електростанції ДТЕК були атаковані за останній час 5–6 балістичними ракетами.
Про це пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на повідомлення СЕО «Д.Трейдінг» Дмитра Сахарука.
«Це вже не „Шахеди“, не крилаті ракети. Деякі наші ТЕС були атаковані 5–6 балістичними ракетами за останні удари», — сказав Сахарук під час спеціальної сесії щодо ситуації в енергосекторі України Київського безпекового форуму в понеділок.
СЕО «Д.Трейдінг» зазначив, що запуск великої кількості балістичних ракет став особливістю останніх атак по енергетиці, і тому особливо важливим стало підсилення ППО.
«Відновлення енергетики залежить від того, як нам вдається захищатися», — наголосив він.
За словами Сахарука, іншими передумовами швидкого відновлення є резерв обладнання, зокрема і з подібних ТЕС в інших країнах, наявність фінансування — як власного, так і від партнерів, а також команди фахівців.
Нагадаємо, в ніч проти 8 листопада Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України: всі ТЕС «Центренерго» зупинилися та припинили генерувати електроенергію.