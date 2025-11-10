ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

Було 5–6 ударів: Росія останнім часом била по ТЕС ДТЕК балістичними ракетами

Це вже не «Шахеди» і не крилаті ракети. Деякі українські ТЕС були атаковані 5–6 балістичними ракетами під час останніх ударів, зазначив СЕО «Д.Трейдінг» Дмитро Сахарук.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Трипільська ТЕС

Трипільська ТЕС / © Вікіпедія

Окремі теплові електростанції ДТЕК були атаковані за останній час 5–6 балістичними ракетами.

Про це пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на повідомлення СЕО «Д.Трейдінг» Дмитра Сахарука.

«Це вже не „Шахеди“, не крилаті ракети. Деякі наші ТЕС були атаковані 5–6 балістичними ракетами за останні удари», — сказав Сахарук під час спеціальної сесії щодо ситуації в енергосекторі України Київського безпекового форуму в понеділок.

СЕО «Д.Трейдінг» зазначив, що запуск великої кількості балістичних ракет став особливістю останніх атак по енергетиці, і тому особливо важливим стало підсилення ППО.

«Відновлення енергетики залежить від того, як нам вдається захищатися», — наголосив він.

За словами Сахарука, іншими передумовами швидкого відновлення є резерв обладнання, зокрема і з подібних ТЕС в інших країнах, наявність фінансування — як власного, так і від партнерів, а також команди фахівців.

Нагадаємо, в ніч проти 8 листопада Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України: всі ТЕС «Центренерго» зупинилися та припинили генерувати електроенергію.

Дата публікації
Кількість переглядів
216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie