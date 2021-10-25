"Було кохання зі шкільної лавки": у Запоріжжі паралізована жінка тиждень прожила із тілом чоловіка і померла

"Було кохання зі шкільної лавки": у Запоріжжі паралізована жінка тиждень прожила із тілом чоловіка і померла

За словами сусідів, вони зверталися до правоохоронців, але ті не брали дозвіл суду на відчинення дверей.

У Запоріжжі паралізована жінка кілька днів жила з тілом чоловіка, який помер, доглядаючи за нею. Лише за тиждень правоохоронці потрапили до квартири подружжя.

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Про це розповідає телеканал Alex.ua.

У Запоріжжі у квартирі багатоповерхівки виявили тіло літнього чоловіка та ледь живою його паралізовану дружину. Рік тому жінка перенесла інсульт, а після цього встати на ноги вже не змогла, тож чоловік за нею доглядав. Дітей у подружжя не було.

"Вони зі шкільної лавки разом. Усе життя, понад 50 років", - розповідає сусід подружжя Володимир Степанов.

Сусіди сімейної пари забили на сполох, коли перестали бачити дідуся Віктора, він не відповідав на телефонні дзвінки, і двері у квартиру ніхто не відчиняв.

Подружжя мешкало на 1 поверсі, тож сусіди кілька разів стукали у вікно, але ніхто не реагував. Бачили, що світло було ввімкнене навіть у ночі, тож запідозрили лихе і звернулися до правоохоронців. Ті, за їхніми словами, приїхали, "понюхали" чи немає трупного запаху, не відчули його, тож поїхали назад.

Небайдужі мешканці звернулися до громадськості, і через суспільний резонанс правоохоронці взяли рішення суду на проникнення у квартиру.

У квартирі поруч з тілом чоловіка була його знесилена дружина. Її доправили до лікарні. Вона пробула там 2 дні, а потім померла. За словами медиків, у неї стався повторний інсульт у той момент, коли вона втратила чоловіка.

За даними СМЕ, у дідуся стався інсульт, він пролежав кілька днів, а потім, не отримавши допомоги, помер. Його паралізована дружина не могла нічого вдіяти, тож їй залишалося лише спостерігати, як згасає життя її коханого Віктора.

Сусіди подякували активістам, які не залишилися байдужими і цій ситуації.

Нагадаємо, що у Харківській області в одному з приватних будинків знайшли задушеною жінку, а також повішеним її сина.

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