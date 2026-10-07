"Було лише по одному року": Зеленський розповів подробиці про жертв атаки Росії на Прилуки

Атака РФ на Прилуки / © Поліція Чернігівської області

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У Прилуках тривають пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети в житловий будинок. Унаслідок атаки загинули 18 людей, серед яких четверо дітей, а також поранено десятки осіб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Росія атакувала Прилуки — Зеленський відреагував

«На цей час відомо про 18 загиблих, і четверо з них — діти: Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та восьмирічний Максим. Мої співчуття всім рідним і близьким. Десятки людей поранені, серед них семеро дітей», — зазначив президент.

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На місці події працюють усі оперативні служби. Рятувальникам уже вдалося врятувати 15 осіб, серед яких одна дитина, однак частина мешканців досі не виходить на звʼязок.

Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо обирає терор і цілеспрямовано завдає ракетних ударів по цивільних містах та мирних мешканцях. На його думку, такі дії РФ вимагають посилення міжнародного тиску на Москву та збільшення військової допомоги Україні.

«Саме це обирає Москва всупереч усім нашим зусиллям з партнерами заради наближення миру. І це чітка причина, чому тиску на Росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше. Важливо, щоб лідери це розуміли. Важливо, щоб світ сьогодні не промовчав», — наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, російська ракета повністю зруйнувала будинок родини в Прилуках на Чернігівщині, залишивши на подвір’ї вирву завглибшки 7–8 метрів. Господарі вижили, бо буквально за кілька хвилин до удару встигли сховатися в укритті.

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Згодом стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині зросла до 18 осіб, серед яких четверо дітей.

Під час російського ракетного удару по Прилуках загинули колишній поліцейський, який нещодавно повернувся з фронту, та мати його дружини. Сама ж дружина, яка є чинною поліцейською, дістала поранення.

Попри це, під час розбирання зруйнованої будівлі рятувальники дістали з-під завалів п’ятирічну дівчинку, яка перебувала там від самого ранку. Пошуково-рятувальна операція триває.

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