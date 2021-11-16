У Чернівцях судили водія тролейбуса, який перевозив пасажирів більше, ніж місць для сидіння

У Чернівцях судили водія тролейбуса, який перевозив пасажирів більше, ніж місць для сидіння

Чоловік відбувся усним попередженням.

У Чернівцях судили водія тролейбуса, який в період карантину перевозив у салоні 32 пасажирів замість дозволеного 21.

Про це йдеться у відповідній постанові Першотравневого районного суду Чернівців, пише "Молодий буковинець".

Зазначається, що на водія тролейбуса, що курсував за маршрутом №5, складено адміністративний протокол через те, що він здійснював перевезення у кількості 32 осіб при дозволеного, відповідно до свідоцтва про реєстрацію, 21 особи, чим порушив "карантинні" вимоги уряду.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Він вказав, що справді перевозив на кілька пасажирів більше, ніж дозволено в умовах карантинних обмежень. З його слів, люди відмовлялися виходити з громадського транспорту, а в нього був чіткий графік руху тролейбуса і він не міг затримуватись на тривалий час, виганяючи людей на вулицю.

Тож йому було шкода залишати людей на зупинці і він вирішив продовжити рух з більшою кількістю пасажирів, ніж це дозволено.

Першотравневий районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 44-3 КУпАП та на підставі ст. 22 КУпАП звільнив його від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Крім того, суд закрив провадження по справі.

Нагадаємо, що за даними МОЗ, станом на 15 листопада в Україні лише дві області відповідають "жовтому" рівню епіднебезпеки: Кіровоградська та Тернопільська, ще п'ять "помаранчеві": Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька. Усі інші перебувають у "червоній" зоні карантину.

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