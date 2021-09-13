"Було складно": дев'ятирічний українець відтиснувся 1001 раз і встановив рекорд (фото)

Тренер юного спортсмена Анатолій Зінченко побачив у цій події прояв характеру хлопчика.
В Україні з'явився новий рекордсмен. Дев'ятирічний Артем Захаров з села Семенівка Мелітопольського району встановив рекорд за кількістю відтискань.
Рекорд було встановлено з нагоди святкування Дня фізичної культури і спорту, який відбувся у Мелітополі, повідомляє iz.com.ua.
"Є новий всеукраїнський рекорд: виконання вправи згинання / розгинання рук в упорі лежачи (відтискання), кількість повторень 1001 раз", - зазначив представник Книги рекордів України Микита Семенов.
Своєю чергою, хлопчик зізнався, що йому було складно домогтися рекорду.
"Радий, що все вийшло, але було складно віджиматися з самого початку, дуже втомився", - зізнався молодий рекордсмен.
Своєю чергою тренер юного спортсмена Анатолій Зінченко побачив у цій події прояв характеру хлопчика.
"Вдома було простіше відтискатися, а тут люди, треба було подолати хвилювання. І майже одразу сьогодні в Артема почало зводити пальці на руках, після сотні повторень, якщо чесно, думав, що все, кінець. Але він зміг перебороти себе, коли дійшов до 500, зрозумів, що буде боротьба, так і вийшло, на характері Артем зробив максимум", - зазначив Зінченко.
Раділа за Артема Захарова і особиста група підтримки на чолі з батьками Ігорем і Мариною, які заохочують прагнення сина до спорту і раді результатам, які він демонструє.
Але занадто довго відпочивати Артем Захаров не має наміру, вже в понеділок у нього чергове тренування по улюбленому кіокушинкай-кан карате, яку пропустити ніяк не можна, потрібно готуватися до чергових змагань.
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