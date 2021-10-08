Було-стало: одесити показали, як виглядає дорога на кордоні із Молдовою до і після "Великого будівництва"

Було-стало: одесити показали, як виглядає дорога на кордоні із Молдовою до і після "Великого будівництва"

Ділянка майже завершена.

В Одеській області ремонтують близько 47 км дороги Т-16-44 КПП "Лісне" - КПП "Малоярославець Перший", яка є головною транспортною артерією Болградського району і виходить до кордону із Молдовою.

Роботи виконують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Ділянка біля КПП "Малоярославець Перший" вже майже завершена. За словами керівника обласного автодору Дмитра Рибалки, дорогу не стільки ремонтували, скільки будували заново. Він продемонстрував якість до і після.

"Це,фактично, заново збудована дорога. Відновлено основу, влаштовано 18 см щебенево-мастичної суміші із додаванням комплексного в’яжучого, 10 см крупнозернистого асфальтобетону та фінішний шар з 5 см днібнозернистого асфальтобетону", - пояснив Рибалка.

Наступним кроком стане будівництво нової ділянки дороги, яка зараз частково проходить територією Молдови. Дорогу виведуть повністю в межі України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше поділився відео з новими дитячими садочками і школами. За програмою "Велике будівництво" вже відкрито 215 з них.

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