Було завдання, яке виконали: Разумков прокоментував ініціативу щодо своєї відставки

Разумков сказав, що у нього не було конфліктів зі "Слугою народу" і готовий прийти на фракцію, якщо його туди запросять.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, за відставку якого почали збирати підписи у парламенті, заявив про намір відстоювати свою позицію, оскільки, вважає, що підстав для його відкликання немає. На його думку, фракції "Слуга народу" мовляв поставили завдання зібрати голоси за його відставку.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков в коментарі журналістам.

"Засідання фракції "Слуга народу" (щодо відкликання спікера ВР. - Ред), на скільки мені відомо, не було. У мене дійсно немає конфлікту. Якщо його хочуть створити, це інше питання. У мене не було конфліктних ситуацій ні з фракцією, тим більше, мене не запросили на фракцію, щоб про щось поговорити, обговорити якісь конфлікти. Думаю, що просто було завдання. Давид Георгійович (Арахамія –ред.) його виконав. Не знаю від кого. Думаю, це якесь колективне рішення", - висловив думку Разумков.

Він також заявив, що має намір відстоювати свою позицію і, якщо його запросять на фракцію, особисто прийде.

"Я думаю, що зможу відповісти на кожне із запитань", - сказав голова ВРУ.

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія почав процедуру збирання підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував чутки про начебто його призначення на місце спікера парламенту Дмитра Разумкова.

А Перший заступник голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко охарактеризував стосунки політсили і спікера ВР Дмитра Разумкова як "складну виробничу ситуацію". Водночас дії Дмитра Разумкова Корнієнко називає мовляв "некомандними".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання