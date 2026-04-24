ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

Були в неволі три роки: у МВС повідомили деталі обміну полоненими

Черговий обмін полоненими повернув додому 12 представників МВС, яких Росія утримувала від двох до трьох років.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Обмін військовополоненими / © Ігор Клименко

У межах чергового обміну полоненими, який відбувся у п’ятницю, 24 квітня, до України повернулися з російського полону 193 захисників. Серед них — 12 представників системи Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, додому повернулися 10 нацгвардійців, один співробітник Державної прикордонної служби та один поліцейський. Серед визволених є офіцер, двоє сержантів, а також військовослужбовці рядового складу.

Звільнені захисники виконували бойові завдання на сході України та брали участь в обороні населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

«Ворог утримував їх у неволі тривалий час — від двох до трьох років. На них чекає шлях відновлення: обстеження, лікування та реабілітація. Полон виснажує не лише фізично, тож ми забезпечимо повну та всебічну підтримку», — зазначив міністр.

Клименко підкреслив, що кожен обмін полоненими є результатом злагодженої та безперервної роботи державних органів і подякували Президенту України, Офісу президента, переговорній групі та Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Працюємо, щоб усі наші люди повернулися додому!», — додав очільник МВС.

Нагадаємо, 24 квітня відбувся обмін полоненими, в межах якого до України повернулися 193 захисники. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що серед звільнених є військовослужбовці, які захищали Україну на різних напрямках фронту, а також поранені та ті, проти кого Росія відкрила кримінальні справи.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie