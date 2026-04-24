Були в неволі три роки: у МВС повідомили деталі обміну полоненими

Обмін військовополоненими / © Ігор Клименко

У межах чергового обміну полоненими, який відбувся у п’ятницю, 24 квітня, до України повернулися з російського полону 193 захисників. Серед них — 12 представників системи Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, додому повернулися 10 нацгвардійців, один співробітник Державної прикордонної служби та один поліцейський. Серед визволених є офіцер, двоє сержантів, а також військовослужбовці рядового складу.

Звільнені захисники виконували бойові завдання на сході України та брали участь в обороні населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

«Ворог утримував їх у неволі тривалий час — від двох до трьох років. На них чекає шлях відновлення: обстеження, лікування та реабілітація. Полон виснажує не лише фізично, тож ми забезпечимо повну та всебічну підтримку», — зазначив міністр.

Клименко підкреслив, що кожен обмін полоненими є результатом злагодженої та безперервної роботи державних органів і подякували Президенту України, Офісу президента, переговорній групі та Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Працюємо, щоб усі наші люди повернулися додому!», — додав очільник МВС.

Нагадаємо, 24 квітня відбувся обмін полоненими, в межах якого до України повернулися 193 захисники. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що серед звільнених є військовослужбовці, які захищали Україну на різних напрямках фронту, а також поранені та ті, проти кого Росія відкрила кримінальні справи.