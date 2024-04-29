Бум серед охочих навчатися за кордоном: відомий освітянин про відтік українських випускників шкіл

В Україні стрімко збільшилася кількість випускників шкіл, які бажають здобувати подальшу освіту за кордоном.

Про це заявив ексочільник Українського центру оцінювання якості освіти, доктор педагогічних наук Ігор Лікарчук в інтерв'ю Оbozrevatel.

Лікарчук розповів, що нещодавно спілкувався із власницею освітнього туристичного агентства, яке займається освітянським туризмом. Іншими словами – допомагає випускникам українських шкіл стати студентами зарубіжних університетів.

"То в цій агенції, за твердженням її власниці, в аналогічних субʼєктів цього бізнесу зараз бум. Кількість клієнтів щодня зростає в геометричній прогресії, що навіює прикрі думки про перспективи цьогорічного вступу до українських університетів", – сказав освітянин.

Чому українські випускники, які перебувають за кордоном, реєструються на НМТ

Водночас, Лікарчук пояснив, чому багато випускників шкіл, які перебувають за кордоном, реєструються на НМТ (національний мультипредметний тест). Він попередив, що складання державних іспитів не означає, що випускник обов'язково повернеться на Батьківщину.

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"Дуже сподіваюся, що ці люди таки хочуть повернутися до України і навчатися в українських університетах... Але я не ідеаліст. Маючи численні контакти з батьками тих випускників шкіл, які зараз за кордоном, можу стверджувати, що багато із них реєструються для складання НМТ за принципом "можливо, згодиться" або молодіжним сленгом – "по приколу". Тим більше, що особливих проблем зі складанням НМТ немає", – вважає освітянин.

Раніше у Польщі прокоментували, що буде з українськими студентами, коли у них закінчиться термін дії документів.

Нагадаємо, що у новому мобілізаційному законі передбачено, що студенти проходитимуть обов'язкову базову військову підготовку.

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