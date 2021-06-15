"Закон карми": у ДТП загинув водій, який збив на позашляховику 15-річного хлопця в Одесі

Чоловіка госпіталізували, але медики не змогли його врятувати.

Водій, який ще у 2015 році на автомобілі Mercedes з дипломатичними номерами Вірменії збив в Одесі 15-річного підлітка Михайла, загинув у ДТП.

Про це повідомив батько потерпілого хлопця Сергій Ращенко на своїй сторінці в Facebook.

Автомобіль, яким керував Размік Р., на дорозі Ечміадзін-Маргара, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в опорний стовп газопроводу. Травмованого водія госпіталізували до лікарні. Там він помер від отриманих під час ДТП травм.

За фактом ДТП було розпочато розслідування, яке, за словами батька Михайла, сильно затягувалось.

"Правосуддя в Україні працює за якимось особливими законам. А ось закон карми працює скрізь однаково, я сподіваюся", - написав Ращенко.

Після аварії у хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму, вісім переломів і забої внутрішніх органів. Підліток переніс клінічну смерть і шість операцій. Його свідомість і фізичні здібності так і не відновилися. Хлопець пройшов тривалий курс лікування в Іспанії.

Згодом Ращенко вирішив зайнятись реабілітацією й інших потерпілих у ДТП. Тому у 2019 році батько Михайла відкрив зал фізіотерапії для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, в Одесі водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на стовп. В результаті аварії водій і пасажир загинули на місці.

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