Бунечко: Житомирська область готова спрямувати для охорони кордону 2,5 тисячі осіб

Проведені зустрічі з керівництвом громад, які будуть надавати допомогу військовим та прикордонникам у разі такої потреби.

Для охорони кордону на території Житомирської області є можливість спрямувати понад 2,5 тисячі осіб. Вже проведені зустрічі з керівництвом відповідних громад, які будуть надавати допомогу військовим та прикордонникам у разі такої потреби.

Про це після наради щодо ситуації на кордоні та додаткових заходів із запобігання проникнення нелегальних мігрантів з території Республіки Білорусь заявив у Facebook голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Житомирська область, як і Україна в цілому заздалегідь готується ефективно протидіяти можливому проникненню нелегальних мігрантів з території сусідньої держави. На сьогодні, охорону кордону здійснює 9 прикордонний загін силами 3 відділів прикордонної служби.

За інформацією прикордонників, ситуація на ділянці кордону на території Житомирської області залишається контрольованою, суттєвих змін за останній час не відбулося. Вже проаналізовано найбільш вірогідні пункти перетину нелегальними мігрантами ділянок державного кордону.

Проведено координаційні наради за участі прикордонників, представників Нацполіції та Нацгвардії. Визначено сили та засоби, які можуть бути направлені для підсилення охорони кордону у разі виникнення такої необхідності. Прикордонні підрозділи можуть бути підсилені резервами Держприкордонслужби, Національної Гвардії, Збройних сил України та Національної Поліції.

Нагадаємо, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні. За даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі знаходиться вже близько 16 тисяч осіб мігрантів.

Проблеми, якими зараз стикнулися партнери з Республіки Польща, можуть торкнутися й суміжних з Білоруссю п'яти областей України, зокрема і Житомирщини. Адже протяжність державного кордону України з Білоруссю на території нашої області складає понад 250 км.

"Отже, маємо діяти абсолютно скоординовано та виважено, й дотримуватись державницької позиції. Й, звичайно, бути готовими до протидії терористичним й диверсійним загрозам", - зауважив Бунечко.

Нагадаємо, раніше десятки нелегальних мігрантів штурмом узяли білорусько-польський кордон. Частину мігрантів було затримано та передано прикордонникам.

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