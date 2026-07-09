Бунт проти ТЦК у Львові: що заявили у Сухопутних військах України

У львівському мікрорайоні Сихів стався масштабний конфлікт / © Суспільне Львів

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У Сухопутних військах України вважають, що факт нападу на співробітників ТЦК — це грубе порушення закону.

Відповідну заяву опублікували у відомстві.

«Факт нападу на українських військовослужбовців, які виконують службові обовʼязки під час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації до України, є грубим порушенням українського законодавства і точно не допомагає Україні перемогти агресора. Наразі правоохоронні органи зʼясовують усі обставини події. Винні особи будуть встановлені та понесуть відповідальність, яка передбачена чинним законодавством», — йдеться у повідомленні.

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Напад на ТЦК у Львові — що відомо

Увечері, 8 липня 2026 року, у Сихівському районі Львова група невідомих осіб заблокувала, пошкодила та перекинула службовий автомобіль військовослужбовців територіального центру комплектування.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що інцидент стався близько 21:30 на вулиці Червоної Калини. Військовослужбовці спільно з працівниками Національної поліції зупинили для перевірки документів громадянина 1996 року народження. За інформацією відомства, чоловік перебував у розшуку як порушник військового обліку з 12 червня 2026 року. Його затримали та доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

Львівський обласний ТЦК та СП призначив службове розслідування для перевірки правомірності дій своїх працівників під час затримання військовозобов’язаного.

Очільник ОП Кирило Буданов та мер Львова Андрій Садовий також виступили із заявами щодо конфлікту.

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У Міноборони зазначили, що всі винні та причетні до сутички мають бути покарані.

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