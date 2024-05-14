"Бунт стихій спричинить катастрофу": провидець передбачив, що буде з Росією після закінчення війни

Росію за її безчинства, які вона коїть на українських територіях, очікує кара та природні катаклізми. Водночас в Україні наступить перспективне майбутнє.

Про це розповів провидець Зул-Кахар.

"Бачив я у своєму видінні жахливий присуд - сили природи кинуть їх у безодню руїни, немов на нікчемний смітник. Бунт стихій спричинить катастрофу в сибірських надрах -її жахливий епіцентр із нечуваною силою струсоне землю аж до Тихого океану. У розчинених ядрах скель і гірських масивів відкриються нечувані глибини, приховані донині від людського ока, з них виплеснеться велике світло, в його промінні постане сила, могутніша за атом. Ця подія вразить людство і змусить змінити світогляд, старі ідеології і віри підуть в минуле, звільнивши місце істинному пробудженню", - пророкує провидець.

Він також додав, що українські військові здіймуть “свій бунчук” та відіб’ють навали окупантів, проте “на їхні мирні оселі сипляться дощі вогненні”.

"Та не хитається відвага ревних захисників святої землі - їхній невзрушний стоїцизм стане прикладом для всіх нащадків, а посеред розпачу і безнаді зродиться новий світанок української звитяги", - віщує Зул-Кахар.

На думку віщуна, вищі сили накажуть звільнити Україну від російських військових та повернути тимчасово окуповані території.

"Після того воцариться по цьому краї благодать та довгоочікуваний мир, народ зводитиме нові церкви та монастирі, де повновладно запанує культ святих цінностей Всевишнього, полум'яні проповіді Євангелія втихомирять збентежені серця, наповнивши їх радістю та умиротворенням. А по всій величезній території Росії покотиться розплата за гордість і ницість володарів кремлівських - вогняною карою судилося їм бути покараними за кривди безневинних", - розповів провидець.

Зазначимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, чим закінчиться наступ окупантів на Харківщину.

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