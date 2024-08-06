Бунт у Ковелі та фейковий "Резерв+": усі подробиці мобілізаційних скандалів

Особисті дані військовозобов’язаних українців під загрозою. Міноборони виявило вже три фейкові застосунки "Резерв+". У відомстві запевняють, що це робота ворожих спецслужб. Примітно, що черговий конфлікт за участі військкомів у ТЦК також назвали провокацією, спланованою російськими спецслужбами. Подія сталася у Ковелі. Там під стіни терцентру вийшли невдоволені українці.

Як не стати жертвою провокації та відрізнити оригінал додатка"Резерв+" від підробки та чим закінчився мітинг біля будівлі ТЦК у Ковелі – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Фейковий "Резерв+"

Ворог запустив у мережу фейкові застосунки, які маскують під "Резерв+". Міністерством оборони наразі виявили вже три підробки веб-застосунку. Водночас сайти були виявлені на етапі створення, розсилка ще не почалася. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

За її словами, головна ознака підробного сайту – веб-адреса, яка схожа на реальну, але з невеликими відмінностями.

Черногоренко наголосила, що псевдосайти створюють для того, щоб збирати персональні дані українських військовозобов'язаних, використовувати для можливих атак або в інформаційно-психологічних операціях ворога.

Російські спецслужби працюють

Примітно, що черговий конфлікт за участі військкомів, у ТЦК також назвали провокацією, спланованою російськими спецслужбами. Нагадаю, що у соцмережах поширили низку відео з-під будівлі ТЦК у Ковелі, де 3 серпня зібрався натовп, що вимагав відпустити трьох чоловіків, яких було доставлено до будівлі для перевірки військово-облікових даних.

Однак, після затримання в соціальних мережах Ковельської громади та Волинської області поширилися "заклики до бунту", які помітили російські пропагандистські канали, та "вдало використали це у своїх цілях". Оскільки, на відео, яке поширювали в соцмережах начебто з місця подій під ТЦК у Ковелі, було видно натовп, що стоїть навпроти правоохоронців, а дехто з людей навіть жбурляє автомобільні шини в них.

У терцентрі заявили, що конфлікт підтримали російські спецслужби. Про це йдеться в заяві Волинського ТЦК та СП.

Ба більше, у ТЦК наголошують, що ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Усім, хто підбурював громадян до протиправних дій, та тим, хто брав у цьому найактивнішу участь, обіцяють правові наслідки.

"Заклики до бунту, що розповсюдились вчора по соціальних мережах Ковельської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях. Проаналізовані факти та обставини випадку, який мав місце у м. Ковель 3 серпня 2024 року засвідчує, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у “необхідному руслі” російськими спецслужбами через відповідні “інформаційні системи", - йдеться у повідомленні.

Також читайте У Путіна знову зробили заяву про мирні перемовини

Ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації, перешкоджанню законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, які матимуть відповідні правові наслідки для тих, хто підбурював громадян до протиправних дій та тих, хто брав у цьому найактивнішу участь.

У ТЦК пояснили, що затримали трьох чоловіків і доправили їх до військкомату для перевірки військово-облікових даних, наголосивши, що затримання здійснили представники поліції.

Пізніше місцеве ЗМІ "Ковель медіа" з посиланням на очевидців пише, що в результаті конфлікту працівники ТЦК випустили цих чоловіків. За фактом інциденту, який стався у Ковелі в суботу, 3 серпня, відкрито два кримінальних провадження. Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції у Волинській області. Слідчі дії тривають.

Захмарні хабарі

На жаль, гучні інциденти з "лагідною" мобілізацією ми спостерігаємо чи не щодня. Про корупційну складову у ТЦК теж вже неодноразово писали ЗМІ. Як виявилося, чоловіки щорічно платять до 2 мільярдів гривень хабарів, щоб уникнути військової служби.

За словами нардепки Дмитра Наталухи, якщо не змінити підхід і не дозволити підприємствам бронювати своїх працівників від мобілізації, економіка не витримає такого навантаження. На його думку, зараз від армії "ховаються” сотні тисяч військовозобов'язаних українців.

Економічне бронювання

Примітно, що у Верховній Раді зареєстрували низку законопроєктів щодо "економічного бронювання" від мобілізації. Принцип роботи простий – воюй або плати. Тобто, якщо бізнес бажає забронювати свій персонал, то необхідно щомісячно сплачувати до державного бюджету відповідний збір за кожного військовозобов’язаного працівника. Але це не всі умови. Ще потрібно не мати заборгованості з виплати заробітної плати та сплати податків і зборів. Порушення цієї умови призведе до втрати статусу заброньованого працівника. Основні положення пропозицій щодо “економічного бронювання включають такі пункти.

Думка бізнесу

Примітно, що раніше бізнес підтримав одну із запропонованих нардепами концепцій е-бронювання. Протягом червня цього року у Верховні Раді України було зареєстровано чотири пакети законопроєктів, направлених на запровадження так званої системи економічного бронювання, йдеться у повідомленні Європейської Бізнес Асоціації.

Проаналізувавши всі моделі, бізнес вважає, що перші три моделі, справді, можуть стати корисними та важливими для стимулювання економіки. Водночас, якщо наголошувати на тому, яку саме модель підприємці підтримують, то можна констатувати, що найбільше бізнес схиляється до третьої моделі бронювання.

Відповідно до якої аби отримати таку можливість, бізнесу потрібно мати середню зарплату по компанії у розмірі 35 тис. грн, для ФОПів передбачено єдиний військовий збір, який становитиме 20 тисяч 400 грн на місяць. Водночас, бізнес також просить дозволити використовувати економічне бронювання для збільшення квоти бронювання працівників понад 50%. Наприклад, для аграріїв під час посівної та збору урожаю.

Бунт під волинським ТЦК! Поліція відкрила 2 кримінальні впровадження!

Нагадаємо, у Закарпатській області до 3 років та 2 місяців позбавлення волі засудили чоловіка через ухилення від мобілізації.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.