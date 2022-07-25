Бунт в'язнів на Рівненщині: арештанти влаштували пожежу в будівлі

В ніч проти 25 липня в'язні Полицької виправної колонії на Рівненщині влаштували бунт. Вони забарикадувалися у житловій зоні, вибили вікна та влаштували пожежу в їдальні і карантинній зоні.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Заворушення ініціювала частина засуджених, яких евакуювали на Рівненщину із Запорізької області.

"25 липня о другій годині ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що у Полицькій виправній колонії засуджені влаштували бунт та нищать майно. Крім того, встановлено також, що в’язні забарикадувалися у житловій зоні закладу та не допускали персонал, вибили вікна та пошкодили меблі у житлових бараках, влаштували пожежу в карантинному приміщенні та їдальні", - йдеться у повідомленні.

Пожежу швидко ліквідували працівники ДСНС та установи виконання покарань. Ніхто з персоналу та засуджених не постраждав.

Правоохоронці встановлюються всі обставини події та причетних до них осіб. Вирішується питання їхньої ізоляції від інших засуджених.

Нагадаємо, у Херсоні російські "аусвайси" не хочуть брати навіть в'язні колонії, їм погрожують.

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