Бунт в'язнів на Рівненщині: арештанти влаштували пожежу в будівлі

В'язні виправної колонії на Рівненщині влаштували бунт.
В ніч проти 25 липня в'язні Полицької виправної колонії на Рівненщині влаштували бунт. Вони забарикадувалися у житловій зоні, вибили вікна та влаштували пожежу в їдальні і карантинній зоні.
Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.
Заворушення ініціювала частина засуджених, яких евакуювали на Рівненщину із Запорізької області.
"25 липня о другій годині ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що у Полицькій виправній колонії засуджені влаштували бунт та нищать майно. Крім того, встановлено також, що в’язні забарикадувалися у житловій зоні закладу та не допускали персонал, вибили вікна та пошкодили меблі у житлових бараках, влаштували пожежу в карантинному приміщенні та їдальні", - йдеться у повідомленні.
Пожежу швидко ліквідували працівники ДСНС та установи виконання покарань. Ніхто з персоналу та засуджених не постраждав.
Правоохоронці встановлюються всі обставини події та причетних до них осіб. Вирішується питання їхньої ізоляції від інших засуджених.
Нагадаємо, у Херсоні російські "аусвайси" не хочуть брати навіть в'язні колонії, їм погрожують.
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