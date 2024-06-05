Бунт жінок під ТЦК на Житомирщині: понад сто людей мітингують після смерті військовозобов'язаного

У Баранівці на Житомирщині місцеві вийшли на акцію під ТЦК.

На Житомирщині натовп жінок мітингує під ТЦК після смерті військовозобов'язаного. Жінки не вірять у версію ТЦК, що чоловік помер від епілепсії і стверджують, що його жорстоко побили.

Відповідні відео з'явилися у місцевих пабліках.

На кадрах видно, як обурені жінки стоять біля огорожі ТЦК, а декілька поліцейських намагаються їх втримати. Проте мітингувальниці прориваються на подвір'я військкомату і заходять у середину.

На Житомирщині натовп жінок мітингує під ТЦК після смерті військовозобов'язаного

"У місті Баранівці біля приміщення ТЦК зібралися понад 100 місцевих жителів. Поліцейські забезпечували публічну безпеку та порядок. Ініціативна група громадян спілкувалася з представниками ТЦК", – розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька в коментарі "Укрінформу".

За її словами, грубих порушень правопорядку не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на Житомирщині 32-річний чоловік помер після візиту до ТЦК. У військкоматі стверджують, що чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Натомість родичі переконані – їхнього близького побили у військкоматі, адже в нього нібито потім побачили перелом кістки склепіння та черепа.

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