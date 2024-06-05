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Бунт жінок під ТЦК на Житомирщині: понад сто людей мітингують після смерті військовозобов'язаного

Бунт жінок під ТЦК на Житомирщині: понад сто людей мітингують після смерті військовозобов'язаного

Мітинг жінок біля ТЦК на Житомирщині

У Баранівці на Житомирщині місцеві вийшли на акцію під ТЦК.

На Житомирщині натовп жінок мітингує під ТЦК після смерті військовозобов'язаного. Жінки не вірять у версію ТЦК, що чоловік помер від епілепсії і стверджують, що його жорстоко побили.

Відповідні відео з'явилися у місцевих пабліках.

На кадрах видно, як обурені жінки стоять біля огорожі ТЦК, а декілька поліцейських намагаються їх втримати. Проте мітингувальниці прориваються на подвір'я військкомату і заходять у середину.

На Житомирщині натовп жінок мітингує під ТЦК після смерті військовозобов'язаного

На Житомирщині натовп жінок мітингує під ТЦК після смерті військовозобов'язаного

"У місті Баранівці біля приміщення ТЦК зібралися понад 100 місцевих жителів. Поліцейські забезпечували публічну безпеку та порядок. Ініціативна група громадян спілкувалася з представниками ТЦК", – розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька в коментарі "Укрінформу".

За її словами, грубих порушень правопорядку не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на Житомирщині 32-річний чоловік помер після візиту до ТЦК. У військкоматі стверджують, що чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Натомість родичі переконані – їхнього близького побили у військкоматі, адже в нього нібито потім побачили перелом кістки склепіння та черепа.

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