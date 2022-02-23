Бунтують і не хочуть воювати: на кордоні РФ з Україною звільняються російські військові-контрактники

Бунтують і не хочуть воювати: на кордоні РФ з Україною звільняються російські військові-контрактники

Контрактники відмовляються брати участь у чужій війні.

Біля кордонів РФ з Україною бунтують російські військові. Вони не хочуть воювати, тому їх або звільняють, або ж вони звільняються самі.

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Про це повідомляють OBOZREVATEL джерела.

Російські військові, які перебувають поблизу кордонів з Україною почали бунтувати. Чотири десятки військовослужбовців-контрактників уже звільнилися з лав Збройних Сил РФ за власним бажанням.

Cтаном на 23 лютого особовий склад та техніку батальйонно-тактичної групи 254 мсп 144 мсд (військова частина 91704, Клинці/Займище, Брянська обл., РФ) ЗВО ЗС РФ переміщено у район населеного пункту Логачевка, Бєлгородської обл. Росії, який розташований за 1 км від державного кордону України.

Крім цього підрозділи забезпечення і військовослужбовці строкової служби перебувають у польовому таборі у районі населеного пункту Малакєєво, Белгородська обл., РФ – за 40 км від кордону України. Особовий склад БТГр переодягнуто у форму без знаків розрізнення.

Джерело повідомляє, що у військових вилучили телефони, щоб ті не розповсюджували непотрібну інформацію. Також, не виключено, що БТГр 254 мсп можуть ввести на територію України.

Військові підняли бунт, відмовляючись від бойових дій. Командування 144 мотострілкової дивізії наказало звільняти всіх "незгодних".

Українці під публікацію про бунт у Мережі висловили свої думки з приводу того, що у Росії не цінують людське життя, відправляючи на смерть у війні на території чужої країни своїх військових, тож заяви про звільнення контрактників назвали найкращим і наймудрішим рішенням у цій ситуації.

Нагадаємо, що російська армія закупила 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. Про це 23 лютого повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін. У СБУ вважають, що пакети планують використовувати для вбитих солдат РФ.

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