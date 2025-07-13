Буревій на Харківщині: скільки життів забрала негода та які наслідки удару стихії (фото)

Рятувальник на Харківщині / © ДСНС

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Станом на 00:00 13 липня 2025 року у м. Харків та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучені 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин. За попередніми даними одна людина загинула, ще 5 постраждало, з них одна дитина.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Харківській області у повідомленні у соцмережах.

© Управління ДСНС у Харківській області © Управління ДСНС у Харківській області © Управління ДСНС у Харківській області © Управління ДСНС у Харківській області © Управління ДСНС у Харківській області © Управління ДСНС у Харківській області © Управління ДСНС у Харківській області

У с. Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка.

У Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждало 3 людини.

У Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка.

У Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 р.н.

У Слобідському районі впав поворотний баштовий кран. Без постраждалих.

У Харківському районі від ст. Покотилівка у бік м. Мерефа впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що під час буревію у Харкові постраждала дитина.

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