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Буревій на Харківщині: скільки життів забрала негода та які наслідки удару стихії (фото)
На Харківщині співробітники ДСНС, комунальних та енергослужб ліквідовують наслідки негоди.
Станом на 00:00 13 липня 2025 року у м. Харків та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучені 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин. За попередніми даними одна людина загинула, ще 5 постраждало, з них одна дитина.
Про це інформує Головне управління ДСНС України у Харківській області у повідомленні у соцмережах.
У с. Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка.
У Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждало 3 людини.
У Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка.
У Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 р.н.
У Слобідському районі впав поворотний баштовий кран. Без постраждалих.
У Харківському районі від ст. Покотилівка у бік м. Мерефа впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.
Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що під час буревію у Харкові постраждала дитина.
Неповнолітню жительку міста госпіталізували, медики надають їй допомогу.