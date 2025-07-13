ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
1 хв

Буревій на Харківщині: скільки життів забрала негода та які наслідки удару стихії (фото)

На Харківщині співробітники ДСНС, комунальних та енергослужб ліквідовують наслідки негоди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Рятувальник на Харківщині

Рятувальник на Харківщині / © ДСНС

Станом на 00:00 13 липня 2025 року у м. Харків та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучені 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин. За попередніми даними одна людина загинула, ще 5 постраждало, з них одна дитина.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Харківській області у повідомленні у соцмережах.

Негода на Харківщині_8 / © Управління ДСНС у Харківській області

© Управління ДСНС у Харківській області

Негода на Харківщині_7 / © Управління ДСНС у Харківській області

© Управління ДСНС у Харківській області

Негода на Харківщині_4 / © Управління ДСНС у Харківській області

© Управління ДСНС у Харківській області

Негода на Харківщині_2 / © Управління ДСНС у Харківській області

© Управління ДСНС у Харківській області

Негода на Харківщині_1 / © Управління ДСНС у Харківській області

© Управління ДСНС у Харківській області

Негода на Харківщині_6 / © Управління ДСНС у Харківській області

© Управління ДСНС у Харківській області

Негода на Харківщині_5 / © Управління ДСНС у Харківській області

© Управління ДСНС у Харківській області

  • У с. Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка. 

  • У Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждало 3 людини. 

  • У  Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка.

  • У Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 р.н.

  • У Слобідському районі  впав поворотний баштовий кран. Без постраждалих.

  • У Харківському районі від ст. Покотилівка у бік м. Мерефа впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.

  • Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що під час буревію у Харкові постраждала дитина.

Неповнолітню жительку міста госпіталізували, медики надають їй допомогу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie