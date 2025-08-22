Буревій на Полтавщині знеструмив сотні домогосподарств: що відомо про наслідки

Буревій / Архівне фото / © Рівненська обласна державна адміністрація

Буревій, що пронісся Полтавською областю у п’ятницю, 22 серпня, спричинив аварійні відключення електропостачання у 26 населених пунктах. Без світла залишилися тисячі людей. Лише в одній Пирятинській громаді пошкоджено близько 100 будинків.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут у своєму Telegram-каналі.

За повідомленням очільника Полтавської ОВА, через буревій сталося аварійне відключення електропостачання в 26 населених пунктах. За інформацією АТ «Полтаваобленерго», без світла залишилися 938 юридичних та 9211 побутових споживачів.

Аварії зафіксовані у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській та Чутівській громадах.

«Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання», — наголосив очільник області.

Окрім того, Володимир Когут уточнив, що у Пирятинській територіальній громаді внаслідок негоди частково пошкоджено покрівлі близько 100 будинків та повалено дерева. Інформація щодо збитків наразі уточнюється.

