Буревій у Харкові зірвав дах: водій дивом врятувався (відео)

Буревій зірвав дах у Харкові / © із соцмереж

Реклама

Під час негоди, яка супроводжується поривами шквального вітру, у Харкові зірвало шматок даху з багатоповерхового будинку. Він ледь не влетів в автівку, яка рухалась дорогою.

Цей момент потрапив на запис відеореєстратора автомобіля, який проїжджав проспектом Науки — однією з центральних магістралей Харкова.

Як видно на опублікованих кадрах, від пориву вітру з даху багатоповерхівки відірвався чималий фрагмент, який, на щастя, перелетів через широку проїжджу частину проспекту із кількома смугами для руху транспорту.

Реклама

При цьому водій автівки вчасно загальмував і врятувався від удару конструкції, яка, низько пролетівши над крайньою смугою, приземлилася на тротуар протилежності сторони вулиці.

У місцевих пабліках повідомили, що внаслідок стихії у Харкові повалено понад 30 дерев.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що через складні погодні умови було зафіксовано перебої з електропостачанням в Харкові та низці населених пунктів області.

«Енергетики одразу приступили до роботи — електропостачання відновлюється», — повідомив він.

Реклама

Не обійшлося й без постраждалих.

Зокрема, у Немишлянському районі Харкова 86-річна жінка зазнала травм — на неї через буревій впав шифер з даху будинку. Постраждалу госпіталізували, лікарі надають їй необхідну допомогу.

Синєгубов повідомив, що шквальний вітер пошкодив дахи та інфраструктуру та повалив дерева, зазначивши, що над вечір стихія почала вщухати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 квітня у Харкові та низці населених пунктів області сталися масштабні перебої з електропостачанням через негоду. У місті відсутнє світло, не працює метро.