Буревій зриває дахи, валить дерева та засипає міста снігом: які наслідки негоди в Україні (фото, відео)

У неділю, 26 квітня, Україна опинилася під ударом потужної негоди. Штормовий вітер, грози та неочікуваний мокрий сніг спричинили транспортний колапс та значні руйнування у багатьох областях. У кількох регіонах введено аварійні відключення електроенергії, а комунальні служби працюють у посиленому режимі.

ТСН.ua зібрав усі подробиці.

Західна Україна: сніг у квітні та шторм у Львові

Поки центр та схід потерпають від вітру, Львівську та Волинську області несподівано почало засипати снігом.

Окрім опадів, у Львові фіксують справжній деревопад. Дерева впали у Шевченківському районі на вулиці Хвильового, а також на вулицях Мельника, Коновальця, Тарнавського та Дашкевича.

Комунальники намагаються оперативно розчищати шляхи, проте мешканців закликають до пильності.

«Варто оминати великі дерева, електричні лінії, антени та рекламні щити, адже внаслідок негоди вони можуть травмувати тих, хто буде поруч», — застерігають міські служби.

Трагедії на дорогах Вінниччини та Запоріжжя

На Вінниччині негода спричинила серію ДТП та руйнувань. У самій Вінниці вітер зніс автобусну зупинку.

На трасах області ситуація ще складніша: дерево, що впало через вітер, заблокувало рух автівок.

Поки водії намагалися власноруч розчистити дорогу, ще одне дерево впало прямо на кабіну фури.

У Запоріжжі зафіксовано падіння дерева на вулиці Козака Бабури призвело до обмеження руху в обох напрямках. Патрульна поліція організувала об’їзд прилеглими вулицями. Місцеві синоптики попереджають, що до вечора в місті очікується гроза та град.

«Погодні умови можуть призвести до аварії генераторів, підстанцій, трансформаторів і пошкодження ліній електропередач», — попередили фахівці.

Наслідки негоди в Полтавській області

У місті спостерігаються сильні пориви вітру: обвалюються балкони та гілки дерев.

Також у області піднялась пилова буря.

Жовтий рівень небезпеки: штормова загроза у Києві та області

Київ та Київська область також опинилися в зоні дії потужного атмосферного фронту.

У столичному регіоні зафіксовано сильний вітер, який, за прогнозами синоптиків, супроводжується небезпечними метеорологічними явищами. Людей майже збиває з ніг.

Через загрозу травмування людей та пошкодження інфраструктури в регіоні офіційно оголошено жовтий рівень небезпеки. Влада та рятувальні служби закликають містян бути максимально обачними під час перебування на вулиці.

Сильні пориви вітру вже призвели до падіння дерев. Водіям наполегливо рекомендують не залишати власні автівки під масивними деревами, антенами та рекламними конструкціями.

Також мешканці столиці повідомляють про град з дощем.

Також очевидці повідомляють, що зірвало дах з будівлі у Вишгороді на Київщині.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, синоптики попереджали про різку зміну погоди в Україні наприкінці квітня. На територію країни насувається холодний атмосферний фронт, який приніс штормові пориви вітру, суттєве зниження температури, дощі, грози, а в окремих регіонах навіть мокрий сніг.

У Києві з 25 до 29 квітня прогнозують тривалий період холодної та незатишної погоди через надходження холодного повітря з Балтики. Найбільш інтенсивні дощі очікуються 26 квітня, а наступні ночі супроводжуватимуться ризиком заморозків.