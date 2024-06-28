Бурштинська ТЕС не підлягає відновленню – голова Івано-Франківської ОДА

На цей об’єкт енергетики було спрямовано понад 12 російських ракетних атак.
Після неодноразових ракетних атак російської терористичної армії Бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині зазнала таких суттєвих руйнувань, що її відновлення тепер неможливе.
Про це повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук в інтерв’ю місцевій радіостанції "Західний полюс".
За її словами, на цей об’єкт енергетики було спрямовано понад 12 російських ракетних атак.
"Ми розуміємо, що Бурштинська ТЕС відновленню не підлягає, вона надзвичайно сильно зруйнована", - наголосила Онищук.
Очільниця Івано-Франківської ОДА зазначила, що обласна влада звернулася з приводу цієї ситуації до уряду, зокрема до Міністерства розвитку громад і територій та відновлення.
"На сьогодні у нас є погодження на виділення для Бурштина шістьох котелень. Чотири котельні по 1 мегавату і дві котельні по 8 і 10 мегават. Саме ці котельні зможуть забезпечити наші соціальні об'єкти і населення. Тобто населення в жодному разі не повинно постраждати", - наголосила Світлана Онищук.
Нагадаємо, раніше голова Бурштинської громади Василь Андрієшин повідомив, що через ворожі атаки, унаслідок яких було зруйновано дах будівлі Бурштинської ТЕС, взимку вона не запрацює.
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