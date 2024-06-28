Бурштинська ТЕС не підлягає відновленню – голова Івано-Франківської ОДА

На цей об’єкт енергетики було спрямовано понад 12 російських ракетних атак.

Після неодноразових ракетних атак російської терористичної армії Бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині зазнала таких суттєвих руйнувань, що її відновлення тепер неможливе.

Про це повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук в інтерв’ю місцевій радіостанції "Західний полюс".

За її словами, на цей об’єкт енергетики було спрямовано понад 12 російських ракетних атак.

"Ми розуміємо, що Бурштинська ТЕС відновленню не підлягає, вона надзвичайно сильно зруйнована", - наголосила Онищук.

Очільниця Івано-Франківської ОДА зазначила, що обласна влада звернулася з приводу цієї ситуації до уряду, зокрема до Міністерства розвитку громад і територій та відновлення.

"На сьогодні у нас є погодження на виділення для Бурштина шістьох котелень. Чотири котельні по 1 мегавату і дві котельні по 8 і 10 мегават. Саме ці котельні зможуть забезпечити наші соціальні об'єкти і населення. Тобто населення в жодному разі не повинно постраждати", - наголосила Світлана Онищук.

Через нічну атаку на українську енергетику світла бракуватиме ще більше

Нагадаємо, раніше голова Бурштинської громади Василь Андрієшин повідомив, що через ворожі атаки, унаслідок яких було зруйновано дах будівлі Бурштинської ТЕС, взимку вона не запрацює.

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