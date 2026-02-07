Бурштинська ТЕС зупинилася: коли в місті з’явиться тепло і вода

Бурштинська ТЕС / © із соцмереж

Бурштинська ТЕС повністю зупинила роботу внаслідок російського обстрілу на Прикарпатті. У місті Бурштині терміново зібрали міську комісію з питань ТЕБ та НС, щоб вирішити питання із відновленням опалення та водопостачання.

Про це повідомив мер Бурштина Василь Андрієшин.

«Тепла зараз немає, на станції ситуація дуже складна, але, відповідно до регламенту по надзвичайних ситуаціях, ми повинні тепло подати протягом 48 годин», — повідомив він.

При цьому міський голова уточнив, що 48 годин — це крайній термін, міська влада сподівається, що теплопостачання вдасться повернути вже завтра.

«Ми тепло подамо. Я не знаю, чи це буде від теплоелектроцентралі Бурштинської ТЕС, чи це буде від котельні», — додав Василь Андрієшин.

Міський голова також повідомив, що найближчим часом буде відновлено водопостачання.

«Якщо навіть напруги не буде, ми підключимо генератори. Але це не просто підключити, це потрібен якийсь час. Тому холодна вода, тепло упродовж доби буде в домівках», — запевнив він.

Бурштинська ТЕС — одна із найпотужніших електростанцій, яка забезпечує світлом 3 мільйони користувачів у трьох областях західної України.

Нагадаємо, протягом ранку суботи, 7 лютого, російська армія атакувала дронами і ракетами Бурштин Івано-Франківської області. Внаслідок комбінованого обстрілу місто залишилося без опалення і водопостачання.