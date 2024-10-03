Буря з Каспію: синоптики повідомили, коли ситуація з повітрям в Україні покращиться

Ситуація із запиленістю повітря покращиться, коли атмосферний фронт з дощами принесе свіже повітря з заходу.

Через пилову бурю з Каспію ситуація із запиленістю атмосфери в Україні зараз така ж, як і на початку тижня. Ситуація покращиться на вихідних, однак не всюди.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

"Із запиленістю атмосфери зберігається така ж ситуація, що й з початку тижня. Основна причина – вітер з південного сходу, бо саме звідти продовжує надходити запилене повітря", – пояснили синоптики.

Також читайте Де сьогодні в Україні можливі дощі: синоптики оновили прогноз погоди

Вони додали, що пилова буря зафіксована далеко біля Каспію. Сам пил переміщується звідти, тому не становить для України такої суттєвої небезпеки, як, наприклад, у місці утворення бурі.

В Укргідрометцентрі нагадали, що запиленість надходить на територію України хвилями, тому концентрація запиленості різна. Так, 2 жовтня пил накопичувався над Чорним морем. Саме там наразі найбільша концентрація пилу, як видно із супутникових знімків.

Пил 3 жовтня виносить на територію України і він поступово поширюється небом над країною.

"Ситуація покращиться на вихідних, коли атмосферний фронт з дощами принесе свіже повітря з заходу. Втім, південно-східний регіон лишиться без дощів, тому пил в небі там ще утримуватиметься деякий час", – йдеться в заяві синоптиків.

Нагадаємо, пилова буря з Каспійської низовини почала накривати Україну від 30 вересня. Першими запилило Сумщину, Полтавщину, Харківщину, Дніпропетровщину та Миколаївщину. Місцеві у соцмережах скаржилися, що їм важко дихати, а дерева, авто та дороги вкрило рудою курявою.

Читайте також: