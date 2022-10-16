Буржуйка в квартирі: чи можна встановлювати і які ризики існують

В квартирі встановлювати буржуйку заборонено законом, хоча є винятки. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Після ракетних ударів по критичній інфраструктурі України українці почали шукати спосіб, як обігріти квартиру взимку. Віталій Кличко, мер Києва, радить вже зараз підготувати теплий одяг та ковдри, тому що в холодний період температура в приміщенні буде нижчою за норму. А мер Львова, Андрій Садовий, порадив мешканцям міста закупитися дровами та буржуйками. Тому що взимку обстріли можуть повторитися.

Чи можна встановлювати піч буржуйку в квартирі і які ризики цього рішення існують?

Чи можна поставити в квартирі буржуйку

Теоретично буржуйку в квартирі встановити можна, але це нелегально. Якщо раптом трапиться пожежа через порушення правил пожежної безпеки і це призведе до знищення майна всього будинку, то доведеться відповідати за статею 270 Кримінального кодексу. Це карається штрафом у розмірі 1000-14012 неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи виправними роботами до двох років, або обмеженням волі/ позбавленням волі до 3 років.

Також існує низка проблем, з якими ви можете зіткнутися після встановлення буржуйки в квартирі:

Важко вивести дим з приміщення - усередині квартири неможливо дихати гаром, а виводити його через вентиляцію заборонено, тому що це може стати загрозою здоров'я всіх мешканців будинку. Можна зробити проріз у стіні чи пожертвувати вікном, однак слід пам'ятати, що це знизить енергоефективність вашої квартири. Обігріти можна лише одну кімнату - у вас не вийде опалити нею весь будинок чи квартиру. А тому, для збереження тепла, кімнату, де встановлена буржуйка, потрібно буде ізолювати. Також не забудьте заклеїти вікна та просверлювати отвори у міжкімнатних стінах, щоб в приміщення надходило свіже повітря. Великий ризик пожежі - через постійно відкрите джерело тепла.

Встановлення буржуйки в квартирі в Україні виправдане лише в тому випадку, якщо будинок через воєнні дії був дуже сильно пошкоджений. Особливо, коли після обстрілів в будинку не можна відновити газо- та електропостачання, централізоване теплопостачання тощо.

В такому випадку буржуйка - єдиний спосіб зігрітися. Однак, все ж треба запам'ятати, що для обігріву доведеться постійно перебувати біля відкритого джерела вогню.

Буржуйки в квартирах, до речі, встановлювали жителі Грузії, коли в 1990-х роках Росія спровокувала воєнні дії в країні.

Як встановити буржуйку своїми руками: проста інструкція

Якщо ви все ж вирішили встановити в квартирі буржуйку, варто запам'ятати кілька порад:

Що вам знадобиться:

молоток;

болгарка, шліфувальні та відрізальні круги по металу;

зварювальний апарат (потужність мінімум 200А), електроди, захисна маска;

зубило, плоскогубці;

металева щітка;

метра, рулетка, крейда;

дриль зварювання по металу.

З таким набором інструментів ви зможете виготовити та встановити саморобну буржуйку.

Буржуйка з труби чи рамки бочки

Процес створення буржуйки з труби чи рамки бочки простий:

Візьміть ємність, яка буде використовуватися як піч, позначте місця під майбутні отвори для зольника та дверцят. Виріжте ці частини і з них зробіть дверцята. Не забудьте обрамити їх металевою рамкою та додати клямку. На відстані 10 см від клямки всередині бочки потрібно приварити кронштейни. На них буде вкладено колосник (опірна товщина для палива). Якщо ви збираєтесь використовувати трубу, не забудьте дно та нижню частину зварити. До нижньої частини приваріть ніжки, а у верхній потрібно зробити отвір для майбутнього димоходу. В нього вставляється та вварюється труба. На петлі встановіть дверцята і визначте, де буде розташовуватися замок. Потрібно зачистити всі шви, якщо ви хочете, щоб буржуйка мала презентабельний вигляд. Пристрій додатково покривають жаростійкою фарбою. Тепер можна встановити буржуйку та під'єднати її до димаря.

Буржуйка з газового балона

Старий газовий балон за своєю формою дуже схожий на буржуйку, тому його зручно використовувати, якщо ви хочете виготовити піч своїми руками. Процес виготовлення простий:

Верх балона разом з краном потрібно зрізати. В ділянці дна вирізати квадратний отвір, який буде дверцятами в топку. З вирізаної частини потрібно зробити самі дверцята. Потім до них варто прикріпити петлі та замок. На стіні балона, яка потім буде дном буржуйки, треба вирізати отвори, які будуть колосником. Під отворами за допомогою зварювання прикріпіть короб з тонкого металу. Це майбутня ємність для попелу.

В самому кінці не забудьте приварити ніжки. А на задній стороні вирізати круглий отвір для труби, яка буде виходити в димар.