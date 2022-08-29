 "Буржуйку" перейменували в "бандерпіч", - розпочався національний збір на печі для захисників

"Українська команда" оголосила про старт національного проєкту "Тепло на фронт". Збирають кошти на металеві печі для захисників, яким українські воїни же дали оригінальну назву – "бандерпіч".

Про це повідомляється на сторінці "Української команди" у Facebook.

"Волонтерський штаб "Українська команда" розпочинає національний проєкт "Тепло на фронт" зі збору коштів на металеві печі для захисників. В рамках проєкту планується до настання холодів забезпечити теплом 5000 українських воїнів, які вимушені тривалий час жити в польових умовах. Українські захисники вже дали власну назву таким похідним обігрівачам – бандерпіч", - йдеться у повідомленні.

Бандерпіч в холодну пору року - незамінна річ в окопах, наметах та бліндажах. Біля неї можна не лише зігрітися, а й приготувати їжу на ній, закип’ятити воду, висушити речі та взуття. Долучитися до проєкту можна за посиланням.

"Кожна твоя гривня - це ще трошки тепла для наших воїнів. Зігрій своїх, щоб вороги палали! Відволічись на хвилину від своїх справ, задонать на тепло для захисників. Зробимо нашим тепло, щоб ворогам було пекло!" - закликає "Українська команда".