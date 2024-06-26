"Бусифікація" триватиме: у Зеленського зробили резонансну заяву

Радник керівника Офісу президента Михайор Подоляк відповів, чому ТЦК під час мобілізації все ще використовують "пакування" в бусики.

Про це він розповів в інтерв'ю "Новини. Live".

На думку Подоляка, деяким українцям складно ухвалити рішення і побороти свої внутрішні страхи.

"Не всі готові визнати, що війна є надскладною, великою, масштабною і треба до неї долучатися, попри страхи. З іншої сторони, не всі готові до складної комунікації. Я маю на увазі тих, хто організовує "бусики". Вони готові до більш короткої комунікації, відповідно репресивного кшалту. Хотілося б мати ідеальну розмову, де з одного боку держава розставляє правильні акценти, а з іншого боку, суспільство попри свої страхи, теж розуміє, про що йдеться. Але треба розуміти, що ідеальних конструкцій не буває", – каже радник голови ОП.

Подоляк зазначає, що відсоток добровільної та примусової мобілізації – неспівставний, українці набагато частіше добровільно стають на захист держави, однак усі запамʼятають "бусики".

"Ми живемо в хейтові інформаційні часи. Навіть якщо ви будете мати на тисячу випадків нормальної співпраці ТЦК і людей, які мобілізуються, та один випадок примусової – цей один випадок на тисячу буде масштабований інформаційно та буде використовуватися для контрпропагандистської роботи", – вважає радник Єрмака.

Подоляк запевняє, що в Україні є лише поодинокі випадки примусової мобілізації.

"Працює закон про мобілізацію, українське суспільство на багато більш усвідомлене, ніж може здатися на перший погляд. Воно приймає для себе тяжке рішення і все ж таки мобілізація проходить непогано", – сказав він.

Чи можна заборонити "бусифікацію"

На думку Подоляка, повністю заборонити "бусики" не вийде. Адже йдеться про людський фактор.

"Це рішення людини, яка займається цією роботою (мобілізацією – Ред.) і може використовувати ті інструменти, які здаються їй нормальними. Але представники ТЦК мають свою роботу виконувати. Я би хотів, щоб були держави, і зараз я не лише про Україну, які взагалі ніколи не порушують прав людей чи не створюють таких ситуацій. Але світ неідеальний", – підсумував радник керівника Офісу президента.

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