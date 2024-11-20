“Бусифіковані” українці мають отримати право скаржитися військовому омбудсмену — нардеп

Військовослужбовці, які були мобілізовані силовим методом, повинні отримати можливість звернутися до військового омбудсмена щодо захисту своїх прав.

Про це заявив член комітету Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко в коментарі телеканалу “Еспресо”.

При цьому нардеп не уточнив, коли саме буде розпочне свою роботу Офіс військового омбудсмена.

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Олександр Федієнко наголосив, що категорично проти так званої “бусифікації”, назвавши негативні наслідки силової мобілізації.

“Це, по-перше, точно не мотивує населення. По-друге, це дає росіянам привід через інформаційні канали впливати на наше суспільство й розхитувати ситуацію зсередини. Я особисто вважаю, що бусифікації не повинно бути, за це потрібно жорстко карати керівників ТЦК, які такими вчинками дискредитують ЗСУ”, - сказав він.

Водночас нардеп вважає, що розформовувати ТЦК не потрібно.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко раніше заявив, що розформування системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може негативно вплинути на ефективність мобілізації, тому є недоцільним.

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