- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 2 хв
"Бусифікація" і Land Rover: що кажуть підозрювані в катуванні та розбої військові
«Я лише перегнав джип до ТЦК»: військові, підозрювані у катуваннях, вперше поговорили з журналістами.
У четвер, 16 жовтня, у Тернополі суд визначав міри запобіжних заходів щодо військових, яких напередодні затримали і підозрюють у катуваннях, розбоях, незаконному позбавленні волі або викраденні людей та незаконному заволодінні авто. Запобіжні заходи не обрали, але журналістам вдалося поспілкуватися з підозрюваними.
Про це пише місцеве видання «20 хвилин».
Імена підозрюваних журналісти не розголошують.
Один із підозрюваний, 22-річний А.С. з Одещини. У залі була й його дружина. Їй передали чоловікову обручку та інші цінні та особисті речі чоловіка. А.С. розповів журналістам, що пішов на службу добровільно у 18 років.
«За словами прокурора, 4 жовтня 22-річний А.С., за попередньою змовою з іншими особами, напав на чоловіка, затягнув в бус та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вимагав 50 тис.грн. Чоловік таких грошей не мав, у нього забрали телефон і банківську картку», — йдеться у статті.
Інший, 23-річний фігурант — родом з Дніпропетровщини. За словами правоохоронців, він разом з іншими військовими «бусифікував» чоловіка і забрав у нього ключі від елітного авто Land Rover. Далі сів на джип і поїхав. Тому його запідозрили у незаконному заволодінні транспортним засобом. Сам фігурант ці звинувачення заперечує і запевняє, що просто перегнав машину до ТЦК, куди повезли мобілізованого.
Третій підозрюваний — 22-річний О.Ж. з Кропивницького району, який проживає у Тернополі. Його також підозрюють у розбійному нападі групою осіб, скоєному у час воєнного стану.
«Один із потерпілих в минулому був бійцем цієї ж бригади, що є особливим цинізмом, — сказав начальник головного управління Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.
Нагадаємо, днями Тернопіль сколихнув скандал — у місті спалахнула бійка між цивільними та людьми у військовій формі й балаклавах, які хотіли мобілізувати тренера місцевої футбольної команди. Місцеві ЗМІ писали, що це був не ТЦК, а представники «однієї з бригад». У Мережі писали, що йдеться саме про Третю штурмову.
Тернопільський обласний ТЦК вперше офіційно заявив про залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Назву підрозділів не вказували.
Згодом поліція Тернопільщини повідомила про затримання групи військових, які незаконно позбавляли волі людей, катували, вимагали гроші та відбирали майно.
Третя штурмова бригада своєю чергою прямо не визнала, що це — її бійці, але запевнила, що «відкрита до співпраці з правоохоронцями».
Зокрема, заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що затримання групи військових, які начебто є бійцями Третьої штурмової, за підозрою в катуванні та розбої на Тернопільщині ще не свідчить, що вони скоїли злочин.