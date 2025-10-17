ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
335
2 хв

"Бусифікація" і Land Rover: що кажуть підозрювані в катуванні та розбої військові

«Я лише перегнав джип до ТЦК»: військові, підозрювані у катуваннях, вперше поговорили з журналістами.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Один із підозрюваних

Один із підозрюваних / © Суспільне

У четвер, 16 жовтня, у Тернополі суд визначав міри запобіжних заходів щодо військових, яких напередодні затримали і підозрюють у катуваннях, розбоях, незаконному позбавленні волі або викраденні людей та незаконному заволодінні авто. Запобіжні заходи не обрали, але журналістам вдалося поспілкуватися з підозрюваними.

Про це пише місцеве видання «20 хвилин».

Імена підозрюваних журналісти не розголошують.

Один із підозрюваний, 22-річний А.С. з Одещини. У залі була й його дружина. Їй передали чоловікову обручку та інші цінні та особисті речі чоловіка. А.С. розповів журналістам, що пішов на службу добровільно у 18 років.

«За словами прокурора, 4 жовтня 22-річний А.С., за попередньою змовою з іншими особами, напав на чоловіка, затягнув в бус та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вимагав 50 тис.грн. Чоловік таких грошей не мав, у нього забрали телефон і банківську картку», — йдеться у статті.

Інший, 23-річний фігурант — родом з Дніпропетровщини. За словами правоохоронців, він разом з іншими військовими «бусифікував» чоловіка і забрав у нього ключі від елітного авто Land Rover. Далі сів на джип і поїхав. Тому його запідозрили у незаконному заволодінні транспортним засобом. Сам фігурант ці звинувачення заперечує і запевняє, що просто перегнав машину до ТЦК, куди повезли мобілізованого.

Третій підозрюваний — 22-річний О.Ж. з Кропивницького району, який проживає у Тернополі. Його також підозрюють у розбійному нападі групою осіб, скоєному у час воєнного стану.

«Один із потерпілих в минулому був бійцем цієї ж бригади, що є особливим цинізмом, — сказав начальник головного управління Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Нагадаємо, днями Тернопіль сколихнув скандал — у місті спалахнула бійка між цивільними та людьми у військовій формі й балаклавах, які хотіли мобілізувати тренера місцевої футбольної команди. Місцеві ЗМІ писали, що це був не ТЦК, а представники «однієї з бригад». У Мережі писали, що йдеться саме про Третю штурмову.

