"Бусифікація" – не те, як мала б виглядати мобілізація у цивілізованій країн – речник ТЦК

Примусове доставлення військовозобов’язаних до ТЦК є законним кроком у воєнний час.

Про це в інтерв’ю «Главком» заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Коментуючи численні відео в мережі, де чоловіків силою затримують на вулицях, Істомін зробив пряму заяву.

«Знаю, що за ці слова знову отримаю порцію негативу, але скажу як є: примусове доставлення військовозобов’язаних — це законно. Це ненормальне явище для мирної країни, але вимушений крок у воєнний час», — наголосив він.

За його словами, в Україні є добровільна служба (контрактна) і обов’язкова (за мобілізацією), але остання «переросла в примусову».

«Люди не хочуть виконувати свій обов’язок і держава застосовує примус. Якщо громадянин відмовляється від обов’язкової служби, залишається тільки примусове доставлення, яке виконує поліція», — пояснив речник ТЦК.

Чому «забирають» людей з відстрочкою

Істомін також пояснив, звідки беруться скандальні історії про те, що «забрали з вулиці» або «призвали з відстрочкою». Він зазначив, що примусове доставлення не означає негайну мобілізацію.

«Часто буває, що людину приводять до ТЦК, її направляють на ВЛК, а потім з’ясовується, що особа має право на відстрочку, але не оформила документи», — каже він.

Речник висловив сподівання, що можливість подати заяву на відстрочку через ЦНАП допоможе уникнути таких непорозумінь у майбутньому. Він також запевнив, що кожен випадок, який потрапляє на відео, перевіряється, і якщо дії були незаконними, цим займаються правоохоронці.

Роман Істомін підтвердив, що для уникнення маніпуляцій кожна група оповіщення тепер забезпечена щонайменше однією бодікамерою. Камери є і у поліцейських, які супроводжують групи.

Він визнав, що робота ТЦК без поліції «на практиці зараз неефективна».

«Саме поліцейський має повноваження проводити адміністративне затримання — якщо людина порушує правила військового обліку або відмовляється пред’явити документи», — наголосив Істомін.

Водночас він поскаржився, що бодікамери не рятують від маніпуляцій, оскільки на відео часто потрапляє лише частина подій.

«Коли поліцейський виконує законне затримання, а людина чинить опір — це знімають і викладають у мережу як „насильство з боку ТЦК“. Порушення відбувається з боку громадянина, але подається усе навпаки», — резюмував речник.

Нагадаємо, Істомін також розкритикував місцеву владу за формальне ставлення до оповіщення військовозобов’язаних. За його словами, органи самоврядування, підприємства та ОСББ часто виконують свої обов’язки «для галочки», через що повістки масово ігноруються.

Істомін зазначив, що навіть акти про відмову від отримання повістки мають юридичну силу, але більшість чоловіків все одно не з’являються до ТЦК.