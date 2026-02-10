"Бусифікація" не зникне: нардеп заявив про дефіцит людей та помилки в мобілізації

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Питання мобілізації в Україні стало критично токсичним через низку помилок влади. Наразі мобілізаційного ресурсу в держави залишилося на півтора року. «Бусифікація» в Україні нікуди не зникне, адже це один із інструментів для поповнення мобресурсу.

Про це розповів нардеп від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Руслан Горбенко, повідомляє «Телеграф».

За словами політика, проблеми та суперечності, пов’язані з мобілізацією, набули системного характеру від початку 2024 року. Він зазначив, що тривалий час це питання залишалося поза належною увагою на найвищому рівні влади, оскільки воно є складним, непопулярним і викликає суспільне напруження.

Помилки влади щодо мобілізації

«Чому президент до цього часу не звертав на це питання уваги? Це, скоріше, окрема історія, оскільки вона, давайте відверто, токсична і непопулярна. Зараз стратегічно планується ведення і продовження війни (ми завжди повинні готуватись до війни, якщо хочемо миру). І проблема, що до питання [мобілізації] ми не підходили системно і протягом останніх років зробили дуже багато помилок«, — розповів Горбенко.

Політик також конкретизував, які саме рішення він вважає прорахунками. Серед них — урядова постанова, що дозволяє виїзд за кордон молодих чоловіків віком від 18 до 22 років.

«По-перше, це постанова уряду щодо виїзду за кордон молодих хлопців 18-22 років. І тут давайте також відверто: а хто спілкувався з військовими? Хто почув, або хотів почути їх думку? Постанова Кабміну почала діяти з серпня 2025 року, тобто ми розуміємо, що у нас мобресурсу залишилось на півтора роки. Це ми кажемо про молодих людей, які ще не виїхали», — заявив член безпекового комітету.

Окремо Горбенко наголосив на необхідності навести лад у Збройних силах України та чітко визначити, звідки має йти ініціатива таких змін. На його думку, відповідальність починається з верховного головнокомандувача і має послідовно передаватися по вертикалі управління — через головнокомандувача, Генеральний штаб і міністра оборони.

Нардеп також висловив переконання, що це питання вже потрапило у фокус уваги президента Володимира Зеленського, однак вирішувати його потрібно комплексно та продумано.

Чому «бусифікація» в Україні нікуди не зникне?

Коментуючи так звану «бусифікацію», Горбенко зазначив, що цей механізм є одним з інструментів поповнення мобілізаційного ресурсу і суспільству навряд чи вдасться повністю уникнути його застосування.

«Бусифікація» — це один із інструментів для поповнення мобресурсу. Я думаю, що від «бусифікації» суспільство нікуди не дінеться, бо коли ти порушуєш закон, а тебе зупиняє поліція, то тебе ж затримують. А в який автотранспортний засіб тебе посадять, щоб супроводити до військової частини, ТЦК чи управління Нацполіції, точно вже немає різниці», — вважає нардеп.

Він підсумував, що для розв’язання проблем мобілізації необхідно залучити фахівців і напрацювати системні рішення. Зокрема, Горбенко висловив думку, що міністр оборони Михайло Федоров може надати Зеленському експертні пропозиції щодо комплексного підходу до мобілізації, включно з механізмами заохочення громадян до служби.

Нагадаємо, в кінці січня Зеленський вперше висловився про «бусифікацію» в Україні та доручив Федорову розв’язати цю проблему та реформувати систему військових контрактів. Президент наголосив, що всі формати контрактів мають реально працювати, а в питаннях мобілізації та умов служби необхідно нарешті поставити крапку.

Перед заявою глави держави прем’єрка Юлія Свириденко зазначила, що Федоров має зосередитися на розвитку контрактної військової служби для зростання мотивації бійців та усунення негативу довкола примусової мобілізації. Вона зауважила, що жорсткі методи ТЦК шкодять мобілізації, проте змінити цю систему під час великої війни — завдання надзвичайної складності.