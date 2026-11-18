Нардеп про «бусифікацію» / © Дмитро Лубінець

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Народний депутат України заявив, що конфліктних ситуацій щодо мобілізації за участю представників ТЦК поменшало, а явище «бусифікації» взагалі майже зникло.

Про це заявив для «РБК-Україна» нардеп Федір Веніславський.

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Явище «бусифікації» в Україні майже зникло — Веніславський

На думку нардепа, випадки так званої «бусифікації» на вулицях українських міст практично припинилися. Також він переконаний, що напруженість під час мобілізаційних заходів суттєво знизилася.

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За словами парламентаря, військовозобов’язаних чоловіків віком від 50 до 60 років нині намагаються залучати до війська рідше, ніж раніше, проте про повне звільнення цієї вікової категорії від мобілізації не йдеться.

Коментуючи ситуацію з порушеннями під час оповіщення громадян, народний обранець зазначив, що позитивні зрушення можна відстежити навіть під час аналізу повідомлень у публічному просторі. На його переконання, на зменшення кількості інцидентів вплинуло залучення до роботи працівників Військової служби правопорядку:

«Тобто таких конфліктів, які називаються "бусифікацією", коли там мікроавтобуси на вулицях хватали людей і всіх підряд, чи хто не мав документів. Ці практично зійшли на нуль».

Веніславський також додав, що залучення представників ВСП у поєднанні з іншими заходами дозволило мінімізувати кількість суперечок і неправомірних дій з боку працівників ТЦК, тому загальна тенденція зараз є позитивною.

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Водночас у профільному комітеті Верховної Ради досі чекають від Міноборони на законодавчі ініціативи. Уряд має подати на розгляд парламенту документи, що міститимуть нові підходи для забезпечення більшої справедливості під час призову.

Міністерство оборони повинно розробити такі механізми мобілізації, які громадяни сприйматимуть як прозоріші та справедливіші. Наразі ці напрацювання ще не надійшли на розгляд комітету.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нагадаємо, військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив в інтерв’ю 24 Каналу, що мобілізація в Україні потребує змін законодавства та чіткого розподілу відповідальності між державними структурами.

За його словами, зараз організацією цього процесу фактично керує командування Сухопутних військ, хоча цим мають займатися уряд і цивільні органи, а реагувати на порушення закону повинна насамперед поліція, а не військові.

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Крім того, Романенко вказав на необхідність посилити відповідальність за невиконання мобілізаційних вимог, адже чинне законодавство не створює належної мотивації до служби, коли громадянам здається вигіднішим потрапити до в’язниці, ніж до лав ЗСУ.

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