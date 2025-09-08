Примусова мобілізація Белецького: експоліцейський з полігону розповів деталі скандалу

Іван Белецький

Колишнього поліцейського Івана Белецького мобілізували, попри операцію у травні та тривалу реабілітацію. Чоловік пройшов ВЛК, його визнали придатним.

Про це те, що з ним відбувається наразі він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Занадто високим виявився рівень осіб, які дали команду відправити мене подалі від своєї кабінетно-корупційної „війни“. Одразу після відомої події окремі особи з столиці і начальник обласної поліції Колесник дали команду розібратись з тими, хто довів ситуацію до публічного вибачення двох військових з РТЦК. Не зрозуміли вони, що у цьому вибаченні нічого поганого не було. Ускладнило образу те, що один з просящих вибачення є ніде не воювавший спортивний експоліцейський на ім’я Даніель, який входить до наближеної групи начальника РТЦК Мірзабекова. Дана група відповідає за найцікавіші завдання зверху. Очолює її права рука Мірзабекова — спортивний хлопець Віталій (так само десь впійманий, як і Даніель). Туди ж входить теж ніде не воювавший, часто в „підігрітому стані“ водій „Мітсубіші Паджеро“ Ілля», — пише він.

Він також зазначив, що «керівник Ужгородського РТЦК є ручним і вигідним для керівництва міської та обласної поліції. Тому, ні він, ні інші учасники не понесли ніякої відповідальності за випадок з ветераном».

«Керівництво ужгородської поліції вичитало мені мораль за те, що у ветеранів на руках опинилось відео, зачинивши вуха на те, що за командою того ж керівника те відео на камері видалили. Думаю, відео на бодикамері вже й відновили, але відновлення завжди залишає сліди», — продовжив він.

Белецький також повідомив, що «після затримання його тримали в РТЦК без їжі і доступу до телефону».

«Ніхто не звертав уваги на мою свіжооперовану рану, мої медичні документи і відношення з військової частини (куди я мав прибути за 60 днів після операційного відновлення). Так само без їжі і телефону возили мене наступного дня в бусі, щоб десь здати з свіжооперованою рукою», — додав він.

Белецький також стверджує, що під час огляду у військовій частині медикиня спочатку відмовилась його оформляти на БЗВП, запропонувавши супроводу ТЦК виписати мені бойову повістку на певну дату.

«Після довгих переговорів та дзвінків зверху її таки змусили поставити підпис про моє прийняття. Тому перебуваю в навчальному центрі ЗСУ», — підсумував він.

Що відомо про інцидент 25 серпня

За даними очевидців, ветерана та експоліцейського Івана Белецького в Ужгороді схопили люди у формі та балаклавах без розпізнавальних знаків, посадили в авто. Свідки стверджують, що коли одна із знайомих намагалася зафіксувати інцидент на телефон, їй били по руках.

У Закарпатському ТЦК заявили, що Белецький нібито перебував у розшуку та не оновив облікові дані. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби.

22 серпня Белецький публічно заявляв, що його звільнили з поліції після того, як він передав ветерану Олександру Усенку відео приниження ветерана співробітниками ТЦК. З його словів, метою було домогтися публічного вибачення від військових.

У поліції пояснили, що звільнили Белецького «за порушення службової дисципліни та чинних нормативних актів, зокрема за передачу відео зі службових технічних пристроїв стороннім особам».