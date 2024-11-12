Чи ліквідують ТЦК в Україні: серед політиків точаться дискусії

У Верховній Раді України обговорюють можливість розпуску територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Це пов’язано із численними скандалами навколо ТЦК, зокрема щодо перевищень працівниками своїх повноважень та, так звана, «бусифікація». Такі випадки заважають рекрутингу і адекватної мобілізації.

Саме через це на вустах багатьох політиків звучить питання щодо реорганізації ТЦК та створення альтернативи – мережі ректрутингових центрів. Більше про це – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Гучний скандал із футболістами

Футболісти СК "Полтава" прямували на матч 15 туру Першої ліги. Проте на місце події доїхати вчасно вони так і не могли, адже футбольний автобус доправили до територіального центру комплектування. В ТЦК усім без винятку спортсменам вручили повістки. Як повідомив журналіст Ігор Бурбас, інцидент стався 2 листопада перед грою проти "Кудрівки".

Як повідомило видання "Телеграф", повістки гравцям виписали завчасно, а інформація про їхній візит у ТЦК стала відома були виписані на понеділок. Ніхто із футболістів не був заброньований.

Полтавська команда все ж провела матч у той день, але зазнала поразки від "Кудрівки" (1:2). Однак, один із гравців команди, Денис Галенков, не потрапив до заявки на матч його затримали в ТЦК, бо система показувала, що він перебуває у розшуку. Протягом наступного тижня спортсмен не брав участі у тренуваннях команди.

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"Бусифікація" знищує всі потуги рекрутингу та адекватної мобілізації

Народна депутатка, представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська у коментарі для ТСН.ua розповіла, що є три напрямки удосконалення мобілізаційних процесів.

Серед них: припинення застосовування грубої сили та перевищування повноважень, відповідальність працівників ТЦК за ці порушення.

"Бусифікація" знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації", – зауважила нардепка. За словами Бобровської, перебування частини чоловіків вдома також ускладнює мобілізацію.

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Про необхідність змін в мобілізації розповів офіцер бригади “Рубіж” Максим Таран. Він вважає, що теперішня система комплектування зараз неефективна, адже так звані “ухилянти” не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію.

"Це не виправлять ТЦК, потрібно піднімати на інший рівень матеріальне, соціальне і медичне забезпечення, каже військовий. Самі військові й волонтери з цим не впораються. Потрібно, щоб людина знала, що не лише її життя, а й здоров’я матиме найкраще страхування", – зазначив він.

Представник Одеського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зауважив, що відомство не може досягти поставлених цілей. Про це йдеться у матеріалі The Times.

Ніхто, крім ТЦК, не зможе виконувати повноцінно виконувати функцію рекрутингу

Народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Про це він висловився в етері телеканалу «Прямий». Він зазначив, що запланованих 200 тисяч призовників не вистачить для потреб армії в умовах нинішньої ситуації на фронті.

Нардеп виступає за збереження цього органу, адже, на його думку, ніхто не зможе виконувати функцію залучення людей до мобілізації, тому, що це потрібно.

"Примусова мобілізація є основою для доповнення нашого війська. Без ТЦК цього ніхто не зробить. Мають бути такі органи, які мають це робити", – сказав в ефірі "Новини.LIVE" Костенко. Зокрема, він зауважив, що наразі немає чіткого виробленого механізму, який могли б представити для заміни ТЦК. Та й зрештою, саме завдяки ТЦК армія сьогодні поповнюється новими людьми.

У Міноборони вважають, що мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт добровольцем, не замінить мобілізації з працівниками ТЦК. Таку думку висловив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Представник ТЦК також додав, що періодично понад половина чоловіків, які приходять, мають захворювання, які не дозволяють служити у Силах оборони. Серед них є, наприклад, туберкульоз, гепатит або ВІЛ.

Люди з бойовим досвідом мають виконувати інші завдання

У Міноборони працюють над питанням реорганізації Територіальних центрів комплектування. Про це заявила в ефірі "Новини.LIVE" народна депутатка заступниця голови Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливого порушення законів у Міноборони та ЗСУ Юлія Яцик.

За словами нардепки, замість територіальних центрів комплектування варто створити мережу рекрутингових центрів, а колишніх працівників ТЦК відправити на фронт.

"Працівники ТЦК є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання у зоні бойових дій. Наприклад із сьогоднішньої кількості працівників можна створити 10 повноцінних бригад", – заявила Юлія Яцик.

Як зауважила заступниця голови ТСК, що кількість військових, які служать у ТЦК менша ніж, 100 тисяч, як раніше повідомляли українські ЗМІ.

Погоджується із такою думкою нардеп Олексій Гончаренко. Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

"Бачу, починаються дискусії про те, чи варто розпустити ТЦК. Я підтримав і поставив свій підпис під рішенням розпустити ТЦК під час засідання Тимчасової слідчої комісії Ради" – написав Гончаренко.

Він вважає, що ТЦК мають замінити на рекрутингові центри з цивільними працівниками, а люди з бойовим досвідом мають виконувати інші завдання.

Підтримує розформування ТЦК і народний депутат України Юрій Камельчук. Він заявив що цей орган є "неефективним та некомпетентним".

"Там працює надто багато людей та надто неефективно – 99% їхньої роботи може бути автоматизовано", – підкреслив нардеп.

Як вважає народний обранець, ТЦК не справилися з мобілізацією, як наслідок в Україні з'явилася більш доцільна альтернатива: самостійний професійний рекрутинг військовими частинами.

"Багато людей переховується або одразу йдуть у СЗЧ (самовільне залишення частини – ред.), як тільки потрапляють до військової частини після навчального центру", – каже Юрій Камельчук.

Також, Камельчук заявив, що через свої некомпетентні дії, які було видно на численних відео в Інтернеті, працівники ТЦК та СП зривають мобілізацію.

Нагадаємо, Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко описав проблеми, які виникають через перевірку заброньованих працівників та недоліки в регулюванні визначення ступеня придатності до військової служби.

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