Буткемп з міжнародного гуманітарного права – максимум користі за мінімум часу

В Україні запустили освітній проєкт для військовослужбовців – «Буткемп з правил ведення війни». Він дозволяє швидко опанувати міжнародне гуманітарне право (МГП) та навчитися застосовувати його в бойових умовах.

Що таке міжнародне гуманітарне право?

Міжнародне гуманітарне право (МГП), також відоме як право збройних конфліктів або право війни – це сукупність міжнародно-правових норм, що регулюють поведінку сторін під час збройних конфліктів. Принципи МГП покликані встановити певні правила ведення війни, захистити жертв війни, обмежити страждання, накласти рамки на насильство під час війни. Ці норми є обов’язковими для кожного військовослужбовця і застосовуються безпосередньо під час збройних конфліктів. Серйозні порушення, вчинені в період збройних конфліктів, розглядаються як міжнародні кримінальні злочини (воєнні злочини), а відповідальність за них несуть в індивідуальному порядку учасники воєнних дій. Положення МГП закріплені в низці міжнародних документів, зокрема Женевських конвенціях 1949 р., Додаткових протоколах 1977 р., Гаазьких конвенціях.

Слово «bootcamp» (з англ. дослівно «навчальний табір») означає інтенсивну навчальну програму, створену для швидкого опанування конкретних знань та навичок. Найчастіше термін використовують у контексті ІТ-освіти, профпідготовки, базового військового тренування.

Буткемп з правил ведення війни створено для військовослужбовців, що прагнуть краще орієнтуватися в правовому полі ведення війни та впевнено застосовувати норми МГП в бойових умовах. Це серія навчальних інтенсивів, що занурюють учасників у реалістичні бойові ситуації, навчаючи аналізувати події, оцінювати ризики та ухвалювати рішення відповідно до правових норм.

Буткемп пропонує три інтенсиви з МГП, що поєднують теоретичні модулі та різноманітні практичні завдання, що в інтерактивному форматі розкривають ключові принципи МГП, правові аспекти військової служби, відповідальність командирів, воєнні злочини тощо.

Інтенсиви буткемпу:

навчальна платформа з МГП – 2 рівні, 12 модулів для вивчення МГП застосунок з МГП – 22 бойові сценарії для перевірки своїх знань інтерактивний симулятор з МГП – 9 бойових місій в форматі симулятора від першої особи

Усі інтенсиви безкоштовні та доступні онлайн з будь-якого ґаджета. Навчатися можна у зручний час та у власному темпі за посиланням: lawsofwarbootcamp.org

Навчання орієнтоване як на нещодавно мобілізованих військовослужбовців і бійців без бойового досвіду, так і на досвідчених учасників бойових дій, командирів, правових радників, а також представників медіа, волонтерів, гуманітарних організацій тощо. Буткемп запустила команда освітнього проєкту «Кодекс воїнів світла».

Довідка: «Кодекс воїнів світла» – освітній проєкт, спрямований на підвищення правової обізнаності та професійної відповідальності військовослужбовців в умовах збройного конфлікту відповідно до норм МГП. Дізнатися більше: Instagram, YouTube, TikTok, Facebook.