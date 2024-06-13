Бутусов дорікнув Безуглій, натомість депутатка звинуватила журналіста у брехні: деталі конфлікту

Журналіст Юрій Бутусов вказав на політичну заангажованість народної депутатки Мар'яни Безуглої. Натомість остання звинуватила його у брехні.

Про це йдеться у дописі журналіста Дмитра Бутусова.

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Напередодні Безугла відповіла користувачам у Facebook на питання щодо потенційного головнокомандувача ЗСУ. За її словами, цей список невеликий просто тому, що у нас дуже мало офіцерів для такого рівня.

"Це Мойсюк і Буданов, яких би радо бачила на цій посаді. І це Хомчак та Павлюк, які акуратно намагаються збільшити свої шанси, що було б очевидною катастрофою. Ну, Забродський, Наєв. Більше і не пригадаю. Так, можливо, умовний "Редіс" (Прокопенко) був би символічним проривом у болоті генералітету, але комбриг все-таки не може стати Головнокомандувачем ЗСУ, є межі", – зазначила вона.

Такі висловлювання прокоментував Бутусов, вказавши на політичну заангажованість нардепки. Він наголосив: Безугла, яка є рупором "Слуг народу", веде політичну війну на розкол в армії, свідомо і цілеспрямовано протиставляючи одних генералів іншим. Політикиня назвала людей, які є "зручними" для Офісу президента.

"Мойсюк був заступником начальника Генштабу й одним з найбільших виконавців волі Залужного. Зараз він в апараті Офісу президента, він на запасному шляху стоїть. А Кирило Буданов – це така собі опора влади. Вірний, лояльний до Офісу керівник, який завжди виконає будь-який наказ. За таким співпадінням, ці люди прийнятні для Андрія Єрмака. Через те, що вони можуть ходити до Офісу, пані Мар'яна вважає, що вони можуть очолювати Збройні сили", – констатував Бутусов.

Усе це, стверджує журналіст, є демонстрацією брехні та маніпуляції з боку Безуглої.

"Насправді Кирило Буданов, начальник ГУР МО, у своїй військовій кар'єрі не командував ні бригадою, ні взводом, ні батальйоном. Але його пані Безугла вважає можливим головнокомандувачем ЗСУ. А ось Прокопенко, який тривалий час командував і батальйоном, і полком, і бригадою – не може. Інші комбриги теж не можуть з погляду пані Мар'яни. Так цікаво. Політична заангажованість Безуглої очевидна в цьому питанні", – висловився журналіст.

Відповідь Безуглої надійшла дуже швидко. Нардепка звинуватила Бутусова у брехні й запропонувала йому стати її власним радником після проходження поліграфа.

"Бутусов бреше, не червоніє. Юра! Читайте мою публікацію про міністра. Там і про lessons learned. Зробила б Вас радником (після поліграфа). Обіцяю", – написала Безугла.

Журналіст відповів народній депутатці, попросивши її надати довідку про психологічний стан.

"Приймаю офіційну пропозицію заступника комітету по обороні Верховної Ради Марʼяни Безуглої стати її радником та пройти поліграф, за однієї умови – після того, як шановна Слуга народу оприлюднить для своїх виборців довідку про свій психічний стан, щоб пересвідчитись, чи вона усвідомлює свої службові обовʼязки та віддає звіт у словах та діях", – відреагував Бутусов.

Раніше скандал із будівництвом фортифікацій на кордоні прокоментував ексрадник ОПУ Олексій Арестович та скандальна нардепка Мар'яна Безугла. Вони жорстко розкритикували дії Генштабу.

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