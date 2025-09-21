- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 309
- Час на прочитання
- 3 хв
"Бути бусифікованим — не дорівнює бути мертвим": військовий про мобілізацію та службу
Для покращення мобілізації необхідно не «відловлювати» громадян, а демонструвати реалії служби та підвищувати грошове заохочення.
Покращувати мобілізацію до війська потрібно не шляхом «відловлювання» громадян працівниками ТЦК, а підвищенням грошового заохочення та демонстрацією справжніх реалій служби та життя солдата.
Таку думку висловив український військовий батальйону «Айдар», сержант т.в.о. командира взводу Станіслав Бунятов з позивним «Осман», автор Telegram-каналу «Говорять Снайпер» в інтерв’ю ютуб-каналу Informer.
Проблеми ТЦК та демотивація в армії
Станіслав Бунятов зазначає, що «демонізація ТЦК» значною мірою виникла не на порожньому місці, адже «є випадки» неправомірних дій ТЦК, що отримують широкий розголос в країні. Проте, на його думку, проблема набагато глибша, ніж здається, і стосується вона не лише «виконавців, які відловлюють людей».
«Це комплексна проблема всієї армії, чому люди не хочуть долучатися [до лав армії — ред.]», — підкреслив Осман.
Він вважає, що це відбувається здебільшого тому, що люди не розуміють, куди йдуть, в які умови можуть потрапити, і які знання там знадобляться.
Погана пропаганда та невикористаний потенціал
На думку Османа, одна з ключових причин — це «реально погана пропаганда». Люди, навіть з вищою освітою, бояться йти в армію. Він вважає, що це відбувається в той час, коли йде повним ходом розширення досвідчених підрозділів — батальйони перетворюються в полки, бригади в корпуси. У цих підрозділах, за словами військового, дуже потрібні посади, які не потребують безпосередньої участі в боях на передовій.
«Я вважаю за щастя те, що до нас потрапляють з ТЦК такі люди, і ми їх переформатовуємо під цю роботу, і вони в принципі дуже вдало працюють», — сказав він, вказуючи на нерозкритий потенціал мобілізованих.
Грошове заохочення та реальне висвітлення служби
Військовий Осман пропонує змінити підхід до мобілізації, відійшовши від «відловлювання» людей. На його думку, єдиний ефективний варіант — це перейти на грошове заохочення громадян, як це робить ворог.
«Грошове заохочення певним чином впливає на мотивацію йти в армію», — зазначив він. Також Осман наголосив на необхідності нормальної пропаганди та правдивого висвітлення життя підрозділів.
«Пресслужби бригад повинні займатися конкретно документальними фільмами про свої бригади. А наші медіа, в тому числі там ТВ-марафон та інші канали повинні серйозно це висвітлювати і показувати людям, що таке дійсно служба і що бути „бусифікованим“ не дорівнює бути мертвим», — підкреслив Осман.
Він додав, що попри те, що понад 60% військових ЗСУ є «бусифікованими» (тобто переміщеними з місця реєстрації військовозобов’язаних), рівень самовільного залишення частин (СЗЧ) залишається доволі низьким. А якщо такі випадки і трапляються, то вони частіше зустрічаються в піхотних підрозділах, оскільки «з людей, які пережили штурми, мало хто хоче туди повертатися».
Нагадаємо, в Україні запрацювала нова процедура, яка дозволяє чоловікам і жінкам старше 60 років підписувати контракт на військову службу. Це означає, що українці старшого віку, які відчувають сили й бажання, тепер можуть долучитися до Збройних сил України.