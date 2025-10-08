Вибори в Україні: чи відбудуться вони під час війни

Вибори в Україні

Обговорення щодо проведення виборів в Україні, попри воєнний стан, знову набрали обертів восени.

Пропри ухвалення Верховною Радою постанови, що забороняє місцеві вибори до завершення війни, у ЗМІ активно поширюються чутки про можливі політичні амбіції високопосадовців, зокрема Валерія Залужного та Кирила Буданова.

Що відомо про вибори в Україні та коли вони можуть відбутися — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Верховна Рада України закрила питання щодо виборів під час війни

У середу, 8 жовтня, Верховна Рада України ухвалила постанову № 14031 «Про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування». Документ закріплює неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану.

Відтак місцеві вибори у жовтні 2025 року не відбудуться, а чинні посадовці залишаться на своїх місцях до завершення війни. Відповідальність за неможливість виборів покладається на Росію як державу-агресора.

Верховна Рада України / © Associated Press

Як зазначив нардеп Віталій Безгін, таке рішення було необхідне задля того, аби ніхто не ставив під сумнів законність діяльності місцевих рад» в умовах повномасштабної війни.

Також там зазначено, що рішення про проведення наступних місцевих виборів буде ухвалено лише після закінчення збройної агресії РФ та припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

ЗМІ поширюють інформацію про ймовірні політичні амбіції Залужного та Буданова

Нещодавно французький портал Intelligence Online повідомив, що буцімто представники колишнього головнокомандувача ЗСУ, а тепер посла України у Британії Валерія Залужного, зверталися до топвійськових. Вони пропонували увійти до його парламентського списку майбутньої політсили у разі висунення на пост президента.

«Одне джерело, знайоме зі списком потенційних членів парламенту, повідомило, що до нього входять кілька високопоставлених військових чиновників, і до них зверталися щодо можливого членства в парламенті, якщо Залужний стане наступником чинного президента Володимира Зеленського», — повідомляло видання.

Французьке медіа також зазначило, що сам Залужний не коментує будь-яких майбутніх політичних планів.

Раніше впливове британське видання The Guardian повідомляло, що ексочільник передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт пропонував свої консультаційні послуги Залужному, але посол відмовив йому.

Водночас Intelligence Online зазначало, що не лише Залужний має політичні амбіції: начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов нібито також планує свою політичну кар’єру.

Медіа повідомляло, що у разі участі Буданова у президентській кампанії, речник ГУР Андрій Юсов буде допомогати йому цій справі.

Реакція Залужного

Медіарадниця Залужного Оксана Тороп спростувала чутки про створення ним передвиборчої команди за участі військових. Вона заявила, що поки триває війна, Залужний не думає про вибори, а така інформація — це, на її думку, політичні ігри із приватним замовленням.

«І є підозра, що ця інформація, так само як і минула про нібито формування (Залужним передвиборчого — Ред.) штабу в Лондоні — це ланки одного ланцюга, з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри», — сказала Тороп.

Згодом сам Валерій Залужний прокоментував інформацію, щодо ймовірної підготовки до виборів.

Він запевнив, що не визнає жодних ідей проведення виборів під час війни, а тим, хто отримує політичні пропозиції від начебто його прізвища, радить повідомити про це правоохоронні органи.

Посол України у Британії Валерій Залужний / © Associated Press

Залужний наголосив, що не має жодних звʼязків з будь-якою політичною силою та не готується ні до яких виборів.

«Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі — їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім — це буде правда. Лише обʼєднана нація здатна вистояти. Тримаймо стрій», — написав Залужний у Telegram.

Що каже Зеленський

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський заявляв, що вибори можуть відбутися лише після досягнення режиму припинення вогню.

«Якщо завтра Путін погодиться на перемир’я на будь-який термін — в Україні вже можуть бути вибори», — сказав глава держави у в інтерв’ю Axios.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Раніше в інтерв’ю Fox News він назвав головну умову для проведення виборів — це співпраця з партнерами та наявність гарантій безпеки.

«Нам потрібна безпека для проведення виборів… Ми готові. Якщо буде перемир’я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією, за умови припинення вогню ми можемо провести вибори. Звичайно, за підтримки наших партнерів», — пояснив Зеленський.

У січні Зеленський заявляв, що проведення президентських та парламентських виборів під час воєнного стану неможливе, адже це суперечить Конституції та законам України. Також він зробив припущення, що парламент може призначити дату виборів, коли закінчиться «гаряча фаза війни» та в країні буде скасовано воєнний стан.

Що необхідно для проведення виборів в Україні

Нардеп Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV розповів, що зараз в Україні діє чітка заборона на проведення будь-яких виборів під час воєнного стану. Це закріплено як у законах, так і в Конституції.

Він наголосив, що повноваження Верховної Ради автоматично продовжуються, доки воєнний стан не буде скасовано. Веніславський зазначив, що для початку проведення виборів необхідно:

скасування воєнного стану — для цього потрібен Указ Президента, який має бути затверджений Верховною Радою (мінімум 226 голосів);

після скасування режиму, для організації повоєнних виборів (президентських, парламентських чи місцевих) необхідно буде ухвалити окремий новий закон.

Нардеп Федір Веніславський

Нардеп наголосив, що ключовим завданням цього майбутнього закону є забезпечення безпеки всіх учасників виборчого процесу, щоб легітимність обраних органів влади не викликала сумнівів.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв’ю «Українській правді» наголошував, що хоча чинне законодавство містить алгоритми для повоєнних виборів, потрібен новий закон, щоб їх скоригувати.

Він наголосив, що після завершення воєнного стану знадобиться більше часу на підготовку виборів, ніж передбачено зараз.

«Чинне законодавство передбачає алгоритми того, як мають відбуватися вибори після завершення воєнного стану. Але через вплив повномасштабної війни ми потребуємо коригування тих процедур. Зараз, здається, є такий консенсус у суспільстві й серед політиків, що для підготовки виборів після завершення воєнного стану треба більший період часу, ніж той, який визначено законодавством», — пояснив він.

Коли очікувати вибори в Україні

Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь Роман Безсмертний в етері Еспресо розповів, що вибори можна буде провести не раніше ніж через три-чотири роки після закінчення війни.

Він роз’яснив, що це пов’язано із вимогами до проведення виборчої кампанії та дотримання норм ОБСЄ і міжнародного права

«Вибори можна буде провести з точки зору вимог українського законодавства, норм ОБСЄ, міжнародного права, не раніше, ніж через три, а то чотири роки. Україна — держава, в якій існує така річ, як реєстр виборців, облік виборців, дуже ретельне виборче законодавство, конституційні вимоги для ведення виборчої кампанії. Я вже не кажу про те, що Україна є членом ОБСЄ, де існують дуже ретельні вимоги до проведення виборчої кампанії», — зазначив дипломат.

Окрім того, раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що в планах на 2026 рік фінансування виборів не передбачено в бюджеті ЦВК.

За його словами, у проєкті Держбюджету на наступний рік повторюється норма, яку можна було спостерігати в минулих Бюджетах:

«ЦВК після припинення або скасування воєнного стану в Україні подати на розгляд ВРУ пропозиції щодо внесення змін до Бюджету в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів».

Раніше ТСН.ua писав про те, що у Верховній Раді пропонують змінити виборче законодавство.

