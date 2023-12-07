Був би живий, якби здався добровільно: у ГУР попередили зрадників та воєнних злочинців

У ГУР закликали інших зрадників та колаборантів здаватися добровільно, щоб не наслідувати долю Іллі Киви.

Після ліквідації екснардепа-зрадника Іллі Киви у Підмосков'ї у ГУР натякнули, яка доля чекає на інших колаборантів і воєнних злочинців.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ілля Кива офіційно засуджений в Україні, це був злочинець і державний зрадник, який мав відбувати покарання в Україні... Якби він добровільно здався в руки українського правосуддя, то був би зараз живий і у безпеці. Власне, те саме стосується і всіх інших зрадників, колаборантів і воєнних злочинців", – сказав Юсов.

За його словами, Кива був важливою складовою російської пропагандистської машини, а спостереження за ним з боку українських спецслужб велося вже кілька місяців.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, зрадника України, екснардепа Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї. Як повідомляють джерела ТСН, за вбивством Киви стоїть СБУ.

В українському ГУР не підтвердили і не спростували наявність так званих "ліквідаційних списків" осіб, які пішли на співпрацю з Москвою.

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