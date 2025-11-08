ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
629
Час на прочитання
1 хв

"Був дуже потужний вибух": у Дніпрі очевидці розповіли про пережите під час атаки дронами

Жителі Дніпра розповіли, як вижили під час нічної атаки дронів-камікадзе, що зруйнувала багатоповерхівку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дніпро

Дніпро / © "Суспільне Дніпро"

Унаслідок ворожої атаки на Дніпро постраждав цивільний будинок. Місцеві мешканці діляться пережитим шоком.

Про це пише Суспільне.

Місцева жителька Наталя розповіла, що під час вибуху перебувала вдома з дитиною і собакою:

«Що пам'ятаю? Просто був вибух, і я дивлюсь: рухнуло два поверхи. Моя квартира, вона взагалі знищена. Я не чула наближення “шахедів”, я не чула, але мого дому немає. Дякуємо Богу, всі живі».

Інша жінка, Любов, переселенка з Бахмута, яка повернулася до Дніпра рік тому, опинилася неподалік місця влучання:

«Росіяни, горіти вам у пеклі. Над нами летів “шахед”, ми це чули, і він пішов на приземлення. У нас просто вікна всі хвилею відкрилися. У нас дитина лежала на ліжку, вона з ліжка з’їхала. Був дуже потужний вибух».

Рятувальні служби продовжують працювати на місці трагедії. За попередніми даними, є постраждалі, серед них діти.

Дата публікації
Кількість переглядів
629
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie