"Був дуже потужний вибух": у Дніпрі очевидці розповіли про пережите під час атаки дронами
Жителі Дніпра розповіли, як вижили під час нічної атаки дронів-камікадзе, що зруйнувала багатоповерхівку.
Унаслідок ворожої атаки на Дніпро постраждав цивільний будинок. Місцеві мешканці діляться пережитим шоком.
Про це пише Суспільне.
Місцева жителька Наталя розповіла, що під час вибуху перебувала вдома з дитиною і собакою:
«Що пам'ятаю? Просто був вибух, і я дивлюсь: рухнуло два поверхи. Моя квартира, вона взагалі знищена. Я не чула наближення “шахедів”, я не чула, але мого дому немає. Дякуємо Богу, всі живі».
Інша жінка, Любов, переселенка з Бахмута, яка повернулася до Дніпра рік тому, опинилася неподалік місця влучання:
«Росіяни, горіти вам у пеклі. Над нами летів “шахед”, ми це чули, і він пішов на приземлення. У нас просто вікна всі хвилею відкрилися. У нас дитина лежала на ліжку, вона з ліжка з’їхала. Був дуже потужний вибух».
Рятувальні служби продовжують працювати на місці трагедії. За попередніми даними, є постраждалі, серед них діти.