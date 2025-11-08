"Був дуже потужний вибух": у Дніпрі очевидці розповіли про пережите під час атаки дронами

Дніпро / © "Суспільне Дніпро"

Унаслідок ворожої атаки на Дніпро постраждав цивільний будинок. Місцеві мешканці діляться пережитим шоком.

Про це пише Суспільне.

Місцева жителька Наталя розповіла, що під час вибуху перебувала вдома з дитиною і собакою:

«Що пам'ятаю? Просто був вибух, і я дивлюсь: рухнуло два поверхи. Моя квартира, вона взагалі знищена. Я не чула наближення “шахедів”, я не чула, але мого дому немає. Дякуємо Богу, всі живі».

Інша жінка, Любов, переселенка з Бахмута, яка повернулася до Дніпра рік тому, опинилася неподалік місця влучання:

«Росіяни, горіти вам у пеклі. Над нами летів “шахед”, ми це чули, і він пішов на приземлення. У нас просто вікна всі хвилею відкрилися. У нас дитина лежала на ліжку, вона з ліжка з’їхала. Був дуже потужний вибух».

Рятувальні служби продовжують працювати на місці трагедії. За попередніми даними, є постраждалі, серед них діти.