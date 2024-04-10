Був інформатором російської ФСБ: СБУ затримала депутата Дружківської міської ради (фото)

Окупанти дуже сподівались на розвіддані своїх інформаторів, за допомогою яких планували виявити слабкі місця в обороні Дружківки.

Служба безпеки України затримала депутата колишньої ОПЗЖ, який був інформатором російської ФСБ на Донеччині. Зрадником виявився депутат Дружківської міської ради.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці встановили, що депутат входив до мережі інформаторів ФСБ, яку українська спецслужба викрила ще у березні 2023 року. Тоді ж було затримано 4-х його спільників.

“Фігурант возив одного з агентів на власному авто для прихованої фіксації оборонних позицій ЗСУ. Найбільшу увагу інформатори звертали на геолокації укріпрайонів, блокпостів та місць можливого зберігання боєприпасів українських захисників. Також поплічники фсб намагалися відслідкувати рух військових ешелонів та розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ. Крім того, після російських авіаударів зловмисники збирали інформацію про наслідки ворожих “прильотів”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що окупанти дуже сподівались на розвіддані своїх інформаторів, за допомогою яких планували виявити слабкі місця в обороні Дружківки.

“Наразі слідчі Служби безпеки повідомили депутату міськради про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми”, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила ділків, які хотіли вивезти з нашої країни прицільні комплекси до бойових літаків.

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