Був на практиці, де його звинуватили в крадіжці: у Черкаській області знайшли мертвим 18-річного хлопця

Був на практиці, де його звинуватили в крадіжці: у Черкаській області знайшли мертвим 18-річного хлопця

В училищі, де навчався хлопець, його згадують, як добру та адекватну людину.

У м. Канів Черкаської області 18-річний хлопець вчинив самогубство. Родичі покійного вважають, що студенти довели до суїциду працівники одного з підприємств, де він проходив практику.

Про це повідомляє "Суспільне".

Сестра хлопця Ольга Сватуха каже, що брата могли довести до самогубства, оскільки на підприємстві, де він проходив практику його звинуватили в крадіжці.

Мати покійного додає, що її син в Інтернеті замовив собі інструмент та проніс його на підприємство, на якому він проходив практику. Після роботи хлопця обшукали та знайшли у нього його ж інструмент. Студента звинуватили в крадіжці.

"На зупинці його знудило від хвилювання. Наступного дня йому почали погрожувати штрафами, звільненням. Це було в понеділок, а у вівторок мамі дзвонили з навчального закладу з цього приводу. Мама приходила з ним на підприємство і доводила, що він не винен. Однак на нього все одно морально тиснули, аби він звільнився від стажування", - каже сестра покійного Ольга Сватуха.

Мати 18-річного студента додає, що вона була на підприємстві, де проходив практику її син та пояснила їм, що хлопець в Інтернеті замовив собі інструмент та взяв на роботу, оскільки він не знав, що у них це заборонено. Тоді у відділі кадрів від студента почали вимагати показати чек та підтвердити, що це правда.

"Я постійно йому дзвонила, він шукав квитанцію, оскільки ми повинні були довести, що він нічого не крав. Та згодом його телефон перестав відповідати, я не могла й подумати, що він так вчинить" - каже мати хлопця.

19 січня хлопець повісився у своєму будинку. У поліції за цим фактом розпочали розслідування.

"Відкрили провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) з приміткою "самогубство". Зараз слідчі допитують працівників підприємства, рідних та оточення хлопця. Розслідування триває. У разі встановлення нових обставин події, справу можуть перекваліфікувати", – розповіла речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

В училищі, де навчався хлопець, його згадують, як добру та адекватну людину.

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