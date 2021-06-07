Був на заробітках за кордоном і винаймав кімнату: що відомо про чоловіка, якого вбили і замотали в килим у Кременчуці

Чоловік винаймав кімнату в гуртожитку, де його і вбили.

У вбивстві 27-річного чоловіка з Кременчука Полтавської області, тіло якого зарізали та замотали у килим, підозрюється 48-річна сусідка потерпілого, яку вже затримали поліцейські.

Про це повідомили у поліції області.

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Відомо, що потерпілий та підозрювана мешкали в одному гуртожитку. За попередньою версією слідства, між ними виник конфлікт через особисті неприязні стосунки. Сварка спалахнула в кухні загального користування.

Точні обставини злочину з’ясовує слідство. Водночас, за інформацією місцевого видання "Кременчуцька газета", 27-річний чоловік винаймав кімнату у гуртожитку, він сирота.

Повідомляється, що чоловік приїхав із заробітків з-за кордону. Нібито у переддень вбивства він із сусідкою розпивали спиртні напої, коли і сталася сварка. Сусідка раптово схопила ніж і встромила його в серце потерпілому.

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Після цього труп заховали під ліжко в одній з кімнат секції. Як пише видання, мовляв підозрювана й її брат завернули труп в килим і винесли на вулицю, де і викинули.

Жінку затримано і їй повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Жінці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у центрі Кременчука Полтавської області у неділю, 6 червня, знайшли тіло 27-річного чоловіка. Загиблого зарізали та замотали у килим.

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