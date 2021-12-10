Був наглядачем в "Ізоляції" та катував полонених: Україна вимагатиме у Франції екстрадиції Євгена Бражникова

Офіс генпрокурора підтвердив втечу чоловіка.
Звільнений при обміні полоненими колишній наглядач в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку Євген Бражников втік до Франції. Офіс генерального прокурора має намір ініціювати його розшук і екстрадицію.
Про це повідомив начальник департаменту "військових злочинів" Офісу генпрокурора Юрій Рудь, пише РБК-Україна.
Бражников потрапив на підконтрольну Україні територію в кінці 2019 року в ході обміну полоненими. Через деякий час виявилося, що він був наглядачем в "Ізоляції" і катував полонених. Йому повідомили про підозру та передали обвинувальний акт до суду.
Суд у Донецькій області відмовився розглядати справу, і вона була передана в Оболонський райсуд Києва. На перше його засідання в кінці листопада Бражников не з'явився.
"Надійшла інформація, що Бражников знаходиться зараз на території Франції", - зазначив Рудь.
Він не був обмежений запобіжним заходом, тому що її термін завершився, а нове клопотання прокуратури суд не встиг розглянути. Рудь заперечує будь-які домовленості між правоохоронцями і обвинуваченим, що дозволили йому безперешкодно втекти з країни.
Начальник департаменту також заявив, що на найближчому засіданні суду прокуратура подасть клопотання про розшук втікача та ініціює його екстрадицію. Він упевнений в успішності цих заходів.
"Те, що він перебуває за кордоном не дозволить йому уникнути відповідальності і того покарання, яке визначить суд", - підкреслив Рудь.
Бражникову повідомили про підозру у березні 2020 року. За даними слідства, він став членом незаконних формувань, перебуваючи в "Ізоляції", і брав участь у тортурах інших полонених.
Нагадаємо:
- Раніше колишній бранець "Ізоляції" Асєєв прокоментував затримання головного ката донецької в'язниці. Він розповів, що затримання "Палича" відбулось завдяки розслідуванню, до якого долучилося видання Bellingcat - його журналісти і експерти займаються розслідуваннями, аналізуючи дані з відкритих джерел. Як пояснив Станіслав Асєєв, наразі інформації обмаль саме тому, щоби не засвітити людей, які допомагали розслідувачам знайти "Палича".
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