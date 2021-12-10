Був наглядачем в "Ізоляції" та катував полонених: Україна вимагатиме у Франції екстрадиції Євгена Бражникова

Був наглядачем в "Ізоляції" та катував полонених: Україна вимагатиме у Франції екстрадиції Євгена Бражникова

Офіс генпрокурора підтвердив втечу чоловіка.

Звільнений при обміні полоненими колишній наглядач в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку Євген Бражников втік до Франції. Офіс генерального прокурора має намір ініціювати його розшук і екстрадицію.

Про це повідомив начальник департаменту "військових злочинів" Офісу генпрокурора Юрій Рудь, пише РБК-Україна.

Бражников потрапив на підконтрольну Україні територію в кінці 2019 року в ході обміну полоненими. Через деякий час виявилося, що він був наглядачем в "Ізоляції" і катував полонених. Йому повідомили про підозру та передали обвинувальний акт до суду.

Суд у Донецькій області відмовився розглядати справу, і вона була передана в Оболонський райсуд Києва. На перше його засідання в кінці листопада Бражников не з'явився.

"Надійшла інформація, що Бражников знаходиться зараз на території Франції", - зазначив Рудь.

Він не був обмежений запобіжним заходом, тому що її термін завершився, а нове клопотання прокуратури суд не встиг розглянути. Рудь заперечує будь-які домовленості між правоохоронцями і обвинуваченим, що дозволили йому безперешкодно втекти з країни.

Начальник департаменту також заявив, що на найближчому засіданні суду прокуратура подасть клопотання про розшук втікача та ініціює його екстрадицію. Він упевнений в успішності цих заходів.

"Те, що він перебуває за кордоном не дозволить йому уникнути відповідальності і того покарання, яке визначить суд", - підкреслив Рудь.

Бражникову повідомили про підозру у березні 2020 року. За даними слідства, він став членом незаконних формувань, перебуваючи в "Ізоляції", і брав участь у тортурах інших полонених.

Нагадаємо:

Раніше колишній бранець "Ізоляції" Асєєв прокоментував затримання головного ката донецької в'язниці. Він розповів, що затримання "Палича" відбулось завдяки розслідуванню, до якого долучилося видання Bellingcat - його журналісти і експерти займаються розслідуваннями, аналізуючи дані з відкритих джерел. Як пояснив Станіслав Асєєв, наразі інформації обмаль саме тому, щоби не засвітити людей, які допомагали розслідувачам знайти "Палича".

СБУ виклала відео, де найжорстокіший кат таємної в'язниці "Ізоляція" Куликовський дає свідчення

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.