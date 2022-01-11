Був наляканий та боявся повертатися додому: у Херсоні дитина втекла від матері

Був наляканий та боявся повертатися додому: у Херсоні дитина втекла від матері

Правоохоронні органи проведуть з жінкою профілактичну роботу.

У Херсоні, у центрі дитячих розваг, його працівники виявили хлопчика без супроводу дорослих. Дитина перебувала вкрай недоглянутою та наляканою.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

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Під час спілкування з хлопчиком поліцейські встановили, що йому - 11 років і він пішов з дому, де його ображають. Разом з дитиною поліцейські виїхали за місцем його тимчасового проживання. З матір’ю він мешкає в будинку її подруги. У помешканні перебували господарка та 38-річна мати хлопчика, за зовнішніми ознаками обидві були у стані алкогольного сп’яніння.

Жінка відмовилася що-небудь пояснювати. Хлопчик не хотів залишатися з матір’ю. Він був наляканий та голодний, стверджував, що його ображають, тому він пішов із дому, мати це заперечувала. У будинку був безлад, не було продуктів харчування та відсутнє опалення.

Поліцейські вирішили помістити дитину у лікарняний заклад. З жінкою проводитиметься профілактична робота.

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