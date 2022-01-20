"Був нікому непотрібний": подробиці вбивства 11-річного хлопчика чоловіками у Запорізькій області

Хлопчик через конфлікти у родині часто йшов з дому і поневірявся.

У Запорізькій області у селі Радивонівка Якимівського району 17 січня у підвалі одного з приватних будинків виявили тіло 11-річного Максима Самофалова, який зник 29 серпня 2021 року. Дитину шукали 5 місяців. У вбивстві хлопчика підозрюють двох раніше судимих місцевих жителів 46 та 25 років. Їх затримали спецпризначенці "КОРД" у Запоріжжі, де ті переховувалися. Виявилося, що дитину рецидивісти утримували у підвалі протягом 2 тижнів. За попередніми даними, Максим помер в результаті побиття.

Дедалі цієї моторошної історії розповідають "Факти".

Хлопчик знав своїх вбивць

За словами речниці Нацполіції Запорізької області Олени Лебединської, скоріш за все хлопчик знав своїх вбивць, оскільки населенний пункт невеликий і зазвичай люди знають одне одного.

11-річний Максим Самофалов здебільшого жив у своєї бабусі, оскільки в його родині була несприятлива обстановка. Потім його відправили до інтернату у селі Терпіння. Звідти дитина часто втікала. Щоб вижити, Максим наймався до людей і виконував посильну для нього роботу, або ж просив їсти у місцевих.

У поліції говорять, що не мають інформації, чи дитина працювала у підозрюваних.

"У нас поки що немає такої інформації. Але хлопчика час від часу бачили у компанії цих двох чоловіків. Можливо, оскільки він знав цих чоловіків, Максим добровільно сів до них у машину. До речі, ми поки що перевіряємо інформацію про те, чи тримали хлопчика у підвалі силою. Цілком можливо, що він просто якийсь час жив там, переховуючись, щоб його не відправили знову до інтернату. Жив там за згодою підозрюваних. А потім міг себе погано повести і його почали бити", - розповідає Олена Лебединська.

За словами речниці поліції, будинок, у підвалі якого знайшли тіло хлопчика, належить бабусі одного з підозрюваних. Про те, чи жила в будинку пенсіонерка на той момент, коли вбивали хлопчика, поки що не відомо. Також поки немає результатів експертиз щодо того, чи була вбита дитина об'єктом сексуальної наруги.

"Про сексуальне насильство інформації наразі немає. Тіло дитини пролежало у землі досить довго. Визначити, чи було сексуальне насильство за останками хлопчика буде складно. Самі ж підозрювані навряд чи говоритимуть про це", - говорить Олена Лебединська.

Обох підозрюваних спецпризначенці затримали у Запоріжжі наступного дня після того, як виявили тіло дитини. Один з них 9 років відсидів у в'язниці за зґвалтування. Другий був судимий за викрадення людини.

Що відомо про підозрюваних

У вбивстві дитини підозрюють Валерія К. і Геннадія В. на прізвисько Череп. Останній у 2009 році проходив у справі про викрадення і катування.

Одна жінка поскаржилася Черепу, що її колишній співмешканець не повертає 13 тисяч гривень, які позичив на покупку авто. Геннадій заманив чоловіка до будинка у сусідньому селі, там його лупцював, погрожував відрубати ногу сокирою і вимагав повернення боргу. Бранцю, якого Череп тримав у підвалі, за допомогою скріпки вдалося відчинити замок і втекти.

Черепа затримали. Розпочався суд. Однак у в'язницю він так і не сів: дали чотири роки умовно.

Підозрювані у жорстокому вбивстві 11-річного хлопчика на Запоріжжі зізналися у ще одній розправі. Їхньою жертвою стала 48-річна жінка, яка вважалася безвісти зниклою.

Один із чоловіків розповів, що через конфлікт зловмисники 24 вересня 2021 року вбили 48-річну жительку Якимівського району. Речі жінки вони спалили, а її тіло викинули до річки.

Під час слідчих дій правоохоронці знайшли труп безвісти зниклої жінки.

Що відомо про родину хлопчика

Максим був одним із чотирьох дітей однієї з мешканок Якимівки. Як розповідають місцеві, жінка розлучилася з батьком Максима і почала жити з іншим чоловіком.

Співмешканець матері не любив Максима і сказав, що не хоче, щоб пасинок жив із ними. І хлопчик почав тинятися. 2020 року його затримували на вокзалі у Запоріжжі.Тоді він сказав, що хотів поїхати на море, але спізнився на маршрутку. Відносно мами Максима тоді склали адміністративний протокол.

У соцмережах місцеві говорять, що здебльшого дитина була представлена сама собі.

"Дитину бачила неодноразово — вона блукала вночі, неодноразово в компанії асоціальних елементів… Дуже шкода хлопчика, він нікому був непотрібний, а те, що втікав з дому і тинявся, — так якщо вдома добре, якщо з рідними та близькими довірчі стосунки, якщо вдома тепло і смачно пахне, діти не тинятимуться", — написала в соцмережах Аліна Бесперстова.

"Часто з Максимом розмовляла. Нормальна дитина. Просто треба було приділяти йому увагу і давати материнську любов. Усі тихенько від нього відхрестилися", — упевнена мешканка Якимівки, яка підписалася у соцмережах, як Аліска Іриска.

"Максим дуже гарний хлопчик. Він дуже часто приходив до мене вночі на роботу, і йому було цікаво спілкуватися зі мною. Він коли вночі заходив і бачив, що я на зміні, такий щасливий був. Я його завжди підгодовувала. А за кілька днів до його зникнення йому кажу: "Підеш до мене жити?" А він так подивився на мене, усміхнувся і серйозно сказав: "Так!", - , — написала у соцмережах Богдана Згейнова.

Слід зазначити, що мати дитини подала заяву до поліції про зникнення сина лише за 3 доби після того, як він зник.

Нагадаємо, що у Запорізькій області попрощалися з вбитим рецидивістами 11-річним Максимом Самофаловим.

Читайте також: