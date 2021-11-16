Був одним із 14, кому вдалося вижити під Волновахою: АТОвець з Волині звів рахунки з життям

Хлопцю було 28 років.

Учасник АТО із міста Рожище, що на Волині, Андрій Стягов покінчив життя самогубством. Хлопець був одним із 14, хто вижив під Волновахою.

Про це повідомляє місце видання Район.Рожище.

Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області, зазначивши, тіло хлопця знайшли повішеним 13 листопада. Слідів насильства не виявлено, тіло направлено на судово-медичну експертизу.

За даними видання, тіло чоловіка виявили вранці повішеним на дереві у дворі домогосподарства. Андрій Стягов 1993 року народження вперше у зону АТО він відправився у віці 21 року. Служив контрактником. Волинянин став одним із тих чотирнадцяти, яким вдалось вижити під Волновахою. Там він отримав контузію. Після лікування Андрій знову відправився на фронт. Під час боїв під Савур-Могилою та Оленівкою Андрій Стягов отримав поранення і був відправлений у госпіталь в Луцьку. Після лікування пішов служити у військову частину у Володимирі-Волинському.

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