Був п'яний і під наркотиками: у Львові водій трамвая збив жінку з дворічним онуком

У Львові п'яний водій трамвая збив жінку з дворічним онуком просто на пішохідному переході.

У Львові поліцейські затримали нетверезого водія трамвая, який наїхав на жінку з дворічним онуком. Потерпіла нині перебуває в реанімації, хлопчик тілесних ушкоджень не отримав.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 жовтня, близько 18.05, на вулиці Княгині Ольги у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій трамвая, 50-річний львів’янин, здійснив наїзд на двох місцевих мешканців, дворічного хлопчика та його 44-річну бабусю, які переходили трамвайну колію пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімації.

У Львові водій трамвая збив жінку з дворічним онуком / Фото: Поліція Львівської області

Встановлено, що водій керував трамваєм у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Він затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, моторошна ДТП сталася 21 жовтня у Києві. Вантажівка на швидкості влетіла у маршрутку. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Наслідки страшної аварії масово публікують очевидці. Всі подробиці інциденту – в ексклюзиві TSN.UA.

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