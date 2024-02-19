Був під дією наркотиків: у Виноградові військовий на авто врізався в електроопору (відео)

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Ввечері 17 лютого у Виноградові нетверезий військовий врізався в електроопору. Чоловік був під дією наркотиків.

Про це написав журналіст Віталій Глагола.

У Виноградові нетверезий військовий на авто врізався у електроопору

Що відомо

Увечері 17 лютого, приблизно о 22:43 на площі Миру у місті Виноградів трапилася ДТП. Автомобіль CHRYSLER пролетів через центр міста та врізався в електроопору. Він пошкодив світильник, дві камери та саму опору.

Як виявилося, водій мешкає у селі Вільхівські-Лази та є військовослужбовцем ЗСУ. У ході спілкування з ним поліцією були помічені ознаки наркотичного сп'яніння, але пройти огляд у лікаря-нарколога чоловік відмовився.

"Загальна сума штрафів за три статті склала понад 55 тисяч гривень, а збитки, завдані місту, орієнтовно становлять 120 тисяч гривень. Транспортний засіб перебуває на іноземній реєстрації, його вилучено і поміщено на арешт у майданчик ВП 1 Берегівського РВП", – зазначив Глагола.

Нагадаємо, у масштабній ДТП біля Тернополя під час зіткнення трьох автівок загинув пасажир, ще восьмеро людей отримали травми різного ступеня важкості.

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